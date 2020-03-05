2020-03-05T16:12:05+03:00
Экономика

Объем рефинансирования ипотеки в три раза увеличил ВТБ

ВТБ рефинансировал 12,5 тыс. ипотечных кредитов на сумму около 26 млрд рублей за период январь-февраль 2020 года, утроив показатели по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
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Доля рефинансирования достигла 24,6% в общем объеме ипотечных продаж ВТБ .

«За последние два года на рынке рефинансирования ВТБ стал абсолютным лидером. По нашим оценкам, доля банка достигла 54,5%. В прошлом году мы помогли существенно сэкономить на ипотечных выплатах 43 тысячам семей – средний размер сниженной ставки по кредитам составил 1,4 п.п. Общая сумма сделок достигла 87,8 млрд рублей. Уверены, что в этом году на фоне планомерно снижающихся ценовых параметров этот тренд на рынке ипотеки продолжится, и 2020 год действительно станет годом рефинансирования», – отметил Евгений Дячкин, руководитель департамента ипотечного и автокредитования ВТБ.

Заемщики могут рефинансировать свои кредиты в ВТБ по упрощенной процедуре в рамках программы «Ипотека с господдержкой» – достаточно подписать дополнительное соглашение к уже действующему договору и внести изменения в закладную – новый кредит доступен заемщикам под 5% годовых. С начала года банк выдал более 800 таких займов на 1,8 млрд рублей, что составляет свыше 29% от общего объема выдач в рамках госсубсидирования.

Рефинансировать в ВТБ действующую ипотеку другого банка можно по ставке 8,5%, для зарплатных клиентов ВТБ – от 8,3%. Под условия программы подходят заемщики, которые приобрели квартиры как в новостройках, так и на рынке готового жилья. Клиенты могут получить дополнительное финансирование на любые цели, например, ремонт или необходимую покупку. Размер нового кредита может составлять до 85% от стоимости объекта недвижимости, для зарплатных клиентов ВТБ – до 90%.

Ипотека может быть оформлена на срок до 30 лет, максимальная сумма кредита – 30 млн рублей. Согласие на сделку от текущего кредитора не требуется, подтвердить качество обслуживания по первичному кредиту можно выпиской из интернет- или мобильного банка. Кредит должен обслуживаться без просроченной задолженности более полугода.

ВТБ – один из лидеров рынка ипотечного кредитования России, банк выдает каждую четвертую ипотеку в стране. По итогам 2019 года портфель ВТБ в сегменте жилищных кредитов вырос на 20% – до 1,69 трлн рублей, объем выдачи ипотеки достиг рекордных 675 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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