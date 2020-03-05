«Русское Радио» - любимая станция жительниц Волгограда

Что становится объединяющей силой для тысяч людей по всей России? Любимая музыка и любимое радио. Компания Mediascope регулярно проводит исследования, чтобы узнать, какие радиостанции слушают жители больших и маленьких городов. И кто они, современные радиослушатели.

По данным исследований, любимой радиостанцией волгоградских красавиц от 25 до 50 лет стало «Русское Радио»! Тысячи жительниц нашего города каждую неделю настраиваются на волну 105,6 FM, чтобы послушать любимую российскую музыку, обаятельных ведущих и познавательные шоу[1], узнать последние подробности из жизни звёзд и услышать живые концерты самых востребованных исполнителей.

Накануне 8 марта корреспонденты нашего издания отправились на улицы Волгограда, чтобы узнать, за что слушательницы любят «Русское Радио».

«Я люблю нашу музыку, Нюшу, Полину Гагарину, Сергея Лазарева, поэтому мне нравится слушать «Русское Радио». Всегда очень жду «Золотой Граммофон» по телевизору в новогодние праздники. Мне важно, чтобы музыка поднимала настроение, и «Русское Радио» с этим отлично справляется», - говорит Екатерина Соколова.

Соколова Екатерина.

«Мне очень нравится, что на «Русском Радио» много интерактива. Розыгрыши, викторины. Несколько раз я отправляла свои приветы в «Стол Заказов» с Дмитрием Демиковым. Да и вообще эта радиостанция близка любому человеку, мне кажется: и понятной нашему менталитету музыкой, и душевными ведущими», - считает Олеся Смолянская.

Смолянская Олеся.

«Я слушаю «Русское Радио» чуть ли не со дня его основания. Тогда моими фаворитами были Агутин с Варум, «Иванушки International». Очень рада, что многие исполнители до сих пор в хит-параде радиостанции – например, Валерий Меладзе, Владимир Пресняков. Можно сказать, что с этой радиостанцией и с этими певцами я выросла», призналась Анна Филюхина.

Слушательницы «Русского Радио» в Волгограде – это специалисты и домохозяйки, многодетные мамы и девушки, только собирающиеся замуж – каждая находит в эфире что-то свое! Принявшие участие в нашем опросе, признались, что слоган «Русского Радио» «Все будет хорошо!» не раз поднимал настроение и придавал уверенности. Музыка, звучащая на волнах радиостанции, – близкая и понятная каждому слушателю.

«Русское Радио» является крупнейшей радиосетью в мире! Более 22,5 миллионов[2] человек слушают радиостанцию по всей России!

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[1] Mediascope, Radio Index – Города. Июль 2018 - Июнь 2019, Affinity Index Reach Weekly, ЦА: Женщины 25-50 лет

[2] Mediascope, Radio Index - Россия 100+. Июль - Декабрь 2019, Reach Mty