Плюс десять, минус семь и новый тренер: «Ротор» после зимней перезагрузки

До начала весенней части Олимп-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ сезона 2019-2020 остались считанные дни. В Волгограде поклонники футбола уже готовят атрибутику и новые флешмобы для поддержки любимой команды. Уже 9 марта «Ротор» в рамках 26-го тура встречается на «Волгоград Арене» с ФК «Нефтехимик».

С чем и с кем подошла волгоградская команда к этой черте? Что изменилось за период межсезонья?

Говорят, команда прошла уникальный курс подготовки. Фото СК "Ротор".

КУРС – В РПЛ

Этой весной, обещает руководство клуба, волгоградцы увидят полностью обновленный «Ротор».

- Я думаю, что на этих сборах ребята впервые столкнулись с такой профессиональной подготовкой. Сейчас команда находится в полной боевой готовности, - заявил на днях гендиректор «Ротора» Андрей Рекечинский.

А все, по словам руководителя, благодаря новому тренерскому составу.

Напомним, 20 декабря 2019-го у сине-голубых появился новый главный тренер – им стал белорус Александр Хацкевич.

«Опытный и амбициозный специалист. И в тренерском штабе у него очень квалифицированные специалисты. Практически у каждого за плечами карьера игрока, многие играли в Лиге чемпионов и достигали успехов на клубном уровне. В данный момент они хотят привить нашим футболистам вкус побед и целеустремленность в играх», - отметил Рекечинский.

Напомним, осеннюю часть сезона "Ротор" завершил на первом месте в турнирной таблице ФНЛ. Сине-голубые провели 25 матчей, одержали 16 побед и четыре раза сыграли вничью, набрали в итоге 25 очков, обогнав на одно очко московское "Торпедо".

КТО УШЕЛ?

Как любая «новая метла» Хацкевич первым делом приступил к пересортировке команды. В итоге команду в межсезонье покинули семь игроков.

К сожалению, с семью футболистами новый наставник решил попрощаться. Фото СК "Ротор".

- Максим Ненахов получил серьезное предложение от клуба Премьер-лиги «Ахмат» и покинул наш клуб. Еще с шестью игроками, которые получали мало игровой практики, мы тоже расстались — это Хомуха (ушел в Енисей), Лобкарев (ушел в Армавир), Булия (ушел в СКА Хабаровск), Лобанцев, Евсеев (ушел в ФК «Факел») и Горбунов (перешел в Армавир). Трое последних мною названных футболистов стали любимцами волгоградской публики. Наших болельщиков можно понять, они отличные ребята, но мы оцениваем только спортивные результаты, верно? – пояснил решение клуба и тренеров Рекечинский.

Безусловно, волгоградские фанаты премного благодарны игрокам, которые вывели «Ротор» на первое место в ФНЛ. Но также прекурасно понимают, что следующая задача, которая уже стоит перед командой – выход в РПЛ, а значит, нужны более сильные игроки.

КТО ПРИШЕЛ?

Клуб подписал в межсезонье 10 новых футболистов:

Вратарь – Даниил Авдюшкин (пришел из СКА «Ростов-на-Дону»)

Защитник – Виталий Денисов (из Рубина)

Защитник – Александр Довбня (Из ФК «Арсенал»)

Полузащитник Геннадий Киселев (Крылья Советов)

Полузащитник Сергей Макаров (из ФК «Ислочь», Беларусь)

Полузащитник Сергей Серченков ( Из ФК «Урал»)

Полузащитник Николай Кипиани (из ФК «Рубин»)

Полузащитник Данил Полубояринов (Энергетик-БГУ, Беларусь)

Нападающий Артем Галаджан (из Локомотива)

Нападающий Бека Микеладзе (из Рубина).

Новички уже отлично проявили себя в играх за Кубок ФНЛ. Ждем такую же игру в сезоне. Фото СК "Ротор".

…И ФАНАТЫ В БЕЛЫХ КОСТЮМАХ

Еще раз – 9 марта на «Волгоград Арене» состоится матч между ФК «Ротор» и ФК «Нефтехимик». Начало – в 16.00.

По данным на утро 5 марта продано уже 12,5 тысяч билетов.

Помнится, что игрок сине-голубых Мухаммад Султонов пообещал перекраситься в блондина, если на стадион на первую игру придет больше 30 тысяч болельщиков. Правда, сам футболист эту игру проведет не на поле, а на трибунах – он пропускает матч из-за перебора желтых карточек.

А фанаты, тем временем, уже готовят флешмоб к открытию весенней части сезона. Подробности сюрприза не оглашают, но известно, что на матч они придут все в белых малярных костюмах.

Все на футбол!