2020-03-04T12:41:11+03:00
Экономика

Ставки по кредитам наличными до 7,5% снижает ВТБ

ВТБ уменьшает размер ставок по кредитам наличными в рамках базовой линейки на 2,4 п.п.
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Для зарплатных клиентов по программе «Люди дела» минимальная ставка составляет теперь всего 7,5% годовых, для других категорий заемщиков – от 7,9% при оформлении кредита свыше 1 млн рублей и 8,9% – до 1 млн.

Новые условия действуют в случае оформления страхования и доступны клиентам до 30 апреля 2020 года. Без оформления программы страхования кредит можно оформить по ставке от 11,5%. Кредит наличными от 50 тыс. до 5 млн рублей и сроком до семи лет на любые цели можно получить в ВТБ. Клиенты могут оформить заявку на сайте, в мобильном приложении ВТБ-Онлайн на операционной системе iOS, в контакт-центре или офисе ВТБ.

«ВТБ стремится к повышению доступности банковских продуктов для населения, и на фоне улучшения макроэкономической ситуации и снижения ключевой ставки мы приняли решение улучшить условия выдачи кредитов для клиентов. 7,5% - одни из лучших условий на российском розничном рынке, позволяющие потребителям реализовать свои финансовые планы наступающей весной с максимальной выгодой», – прокомментировал Андрей Осипов, руководитель департамента розничных продуктов – старший вице-президент ВТБ.

Портфель ВТБ в сегменте кредитования наличными по итогам 2019 года кредитный вырос на 14%, до 1,36 трлн рублей. Из них 14,1 млрд рублей (рост +19%) приходится на региональный офис в Волгоградской области . Они остаются самыми востребованными розничными продуктами. Чаще всего их берут для ремонта в квартире, на покупку дорогостоящей техники, мебели или для приобретения автомобиля. Доля мужчин в выдачах банка составляет 58%, женщин – 42%. Средний размер займа у мужчин на 45 тыс. выше, чем у женщин – 691 тыс. против 645 тыс. рублей соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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