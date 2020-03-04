2020-03-04T12:04:35+03:00
Общество

Медиация - внесудебное разрешение споров

В настоящее время довольно часто можно услышать новое модное слово «медиация»
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Фото:ООО «Капитал МС» .Фото:ООО «Капитал МС» .
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За разъяснениями о том, что это такое, мы обратились к заместителю директора филиала ООО «Капитал МС» в Волгоградской области Анне Сизовой.

- Медиация - это форма внесудебного разрешения споров с помощью третьей, беспристрастной стороны - медиатора (посредника).

Медиатором называют нейтральную, незаинтересованную в конфликте сторону, которая помогает выработать определенное соглашение по спору, - уточняет Анна Юрьевна.

В ООО «Капитал МС» организовано три уровня страховых представителей и создана система защиты прав пациента.

Сотрудники филиала ООО «Капитал МС» в Волгоградской области прошли обучение по курсу «Медиативные подходы во внесудебном урегулировании конфликтов в системе здравоохранения». Страховые представители первого, второго и третьего уровня ознакомились с основными составляющими медиации: принципами и правилами, по которым строится медиация, стадиями медиации, основными функциями медиатора, независимо от его профессионального образования, требованиями к медиатору и ограничениями, которые существуют для медиации.

Задача наших специалистов - сопровождение застрахованных граждан на всех этапах оказания медицинской помощи, отстаивание их интересов и разрешение споров между медицинской организацией и пациентом.

Мы заботимся о Вашем здоровье!

Наш сайт: www.kapmed.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU

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