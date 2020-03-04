Дорогу осилит идущий

Сегодня женщинам, занимающим руководящие посты, мало кто удивится. Немало представительниц прекрасного пола успешно руководят предприятиями и учреждениями образования, здравоохранения, культуры. Однако на промышленных предприятиях все же «главенствуют» мужчины. Но есть и исключения. Пример тому - компания «АКСИОС», которую уже почти 30 лет возглавляет Татьяна Викторовна Склярова. По последним данным, в Рейтинге генеральных директоров она занимает 17-е место в отрасли «Химия и нефтехимия» по Волгоградской области, а предприятие, которым она руководит, в 2019 году вошло в число победителей всероссийского конкурса по программе «Коммерциализация» и выиграло федеральный грант на разработку инновационной продукции. «АКСИОС» - один из лидеров среди компаний России по производству РТИ (уплотнений), обладающий собственными производственными площадями и проектными подразделениями.

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Дорогие волгоградки!

Примите самые сердечные поздравления с праздником весны!

От души желаю здоровья, успехов во всех начинаниях, благополучия, семейного счастья! Пускай ваша жизнь будет наполнена яркими впечатлениями и интересными событиями!

С уважением, директор компании «АКСИОС» Татьяна Склярова.

Заглянем в прошлое

Расхожее выражение «Как корабль назовешь, так он и поплывет» давно стало аксиомой. Вот и «АКСИОС» - в переводе с греческого слово означает «достоин» (достойный) - на протяжении без малого тридцати лет производит качественную, достойную продукцию, востребованную не только на российском рынке. В далеком 1990 году предприятие начало производить точеные уплотнения с использованием инновационных технологий. Шло время, требования к выпускаемой продукции повышались, а на рынке появлялось все более современное оборудование - и компания стремилась сохранять лидерские позиции, идти вперед, несмотря ни на что. Времена «дикого» рынка давно ушли в прошлое, и сегодня «АКСИОС», имея на своей высокотехнологичной производственной базе самое современное оборудование, использует оригинальное сырье высокого качества и производит востребованную продукцию.

Качество - на первом месте

«АКСИОС» производит и поставляет уплотнительные элементы для более чем 700 предприятий нефтегазодобывающей, металлургической, трубопрокатной машиностроительной, химической, легкой, пищевой промышленности, предприятий сельского хозяйства, атомной энергетики, гидроэлектростанций и других отраслей промышленности на территории России и СНГ.

Высокое качество продукции гарантирует высокопрофессиональный состав сотрудников, которые берут на себя ответственность, уверенно смотрят в будущее и ориентируются на высокий результат. Подтверждение тому - отзывы клиентов, ставших настоящими партнерами. «Закупка манжет шевронных производства ООО «ПФ «Аксиос» для м/станции СНЛ-180 позволила увеличить межремонтный цикл, снизить время плановых ремонтов. В итоге приведет к росту производительности оборудования». «С момента нашего сотрудничества не выявлено ни одного случая преждевременного выхода из строя сооружений». Судя по актам проведенных испытаний, продукция от «АКСИОС» отгружается не только высококачественная, но и очень конкурентоспособная: «По данным наших сервисных центров, срок эксплуатации уплотнительных элементов увеличился в 7 - 8 раз», - такие результаты по-настоящему окрыляют, ведь они свидетельствуют о том, что поставленные руководством предприятия цели - выпускать высококлассную продукцию - достигаются.

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- Отрадно понимать, что в бизнесе можно достичь всего, - поясняет Татьяна Склярова. - Главное - идти вперед, осваивать новые технологии, учиться и постоянно развиваться.

Коллектив = семья

Придя в «АКСИОС», поначалу трудно поверить, что это офис серьезного производства, ставшего одним из 77 победителей федерального конкурса наиболее перспективных в плане импортозамещения и наращивания внутреннего спроса проектов. Повсюду цветы - и в офисе, и на производстве. С одной стороны, чувствуется женская рука, с другой - создается ощущение гармонии, спокойствия и стабильности - его создают крупные, основательные и ухоженные растения и кусты роз. Сам офис, комфортный и уютный, четко структурирован на рабочие зоны - и здесь женское начало гармонично сочетается со строгостью и основательностью. Татьяна Склярова, встречая гостей, немногословна и сдержанна, но и речь, и действия выдают активную и деятельную натуру с немалым запасом энергии и позитива.

- Если для сотрудников созданы комфортные условия, они меньше отвлекаются от своих основных задач, следовательно, работают с большей отдачей, - рассуждает Татьяна Викторовна.

А здесь созданы хорошие условия не только для работы, но и для жизни! Коллеги объединены не только в достижении производственных целей и задач: нормой стали коллективные выезды на природу, совместная встреча праздников.

Фото : Эльмира Ким. Корпоративный футбол на кубок «Комсомольской правды», команда ПФ "АКСИОС".

Компания заботится и о здоровье сотрудников - для желающих компания приобретает карты известного фитнес-клуба, а еще здоровый образ жизни «АКСИОС» поддерживает, участвуя в соревнованиях по футболу на кубок «Комсомольской правды».

Когда мы рассуждаем о том, какая работа является желанной, чаще всего речь идет о заработной плате и условиях труда - удобном графике, возможности добраться до цеха или офиса. Об атмосфере, взаимоотношениях в коллективе, как правило, человек узнает уже на месте, когда удается стать частью команды - если команда существует. Новичкам, приходящим в компанию «АКСИОС», повезло: здесь сплоченный и дружный коллектив. Учитывая, что предприятие прочно стоит на ногах, имеет репутацию, четкие цели и стратегию развития, высокий рейтинг среди партнеров, работать здесь еще и престижно. К тому же «АКСИОС» растет и развивается, увеличиваются объемы производства, и компания нуждается в притоке энергичных кадров - людей, которые ценят не только надежную работу, но и добрые взаимоотношения, участие, выручку и поддержку.

Коллектив насчитывает около 40 человек, значительная часть сотрудников - мужчины, на которых можно смело положиться. Сложились за время деятельности компании и трудовые династии, в том числе в руководящем звене. А значит, компания способна покорять новые горизонты, продолжать двигаться к намеченной цели и покорять новые вершины.

Ирина Егорова.

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http://aksios.com/

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Наша справка

Ассоциация компаний «АКСИОС» образована 14 ноября 1990 года. Занимается разработкой, производством и поставкой уплотнений для гидравлики и пневматики, трубопроводной арматуры и другого оборудования для более чем 700 предприятий нефтегазовой, металлургической, трубопрокатной машиностроительной, химической, легкой, пищевой промышленности, предприятий сельского хозяйства, атомной энергетики, гидроэлектростанций и других отраслей. Предприятие постоянно наращивает объем производства, расширяет линейку продукции и имеет репутацию качественного и надежного производителя и поставщика уплотнительных элементов. Установка уплотнений «Аксиос» позволяет увеличить срок эксплуатации уплотнительных элементов в десятки раз, повышает работоспособность и производительность, увеличивает экономическую рентабельность производства и предотвращает выход из строя оборудования.