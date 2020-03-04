70 лет на благо родного края

Текущий учебный год оказался для волгоградского аграрного вуза богатым на знаковые даты. В сентябре 2019-го мы все вместе отпраздновали 75-летие нашего вуза. А 4 марта 2020 года 70 лет исполняется человеку, который сделал университет таким, каким мы все привыкли его видеть, - ректору Алексею Овчинникову.

Алексей Семенович родился в селе Горный Балыклей Дубовского района Волгоградской области. Становление личности проходило в многодетной семье. Добрая сердечная среда и деревенский уклад создали прочный фундамент нравственных ценностей. Родители научили его жить честно, делать все так, как подсказывает сердце, как велит совесть, никого не подводить.

Он никогда не мечтал стать ректором, но руководит университетом более шестнадцати лет. За эти годы в вузе произошли колоссальные изменения, которые по праву связывают с именем Алексея Овчинникова. Выдающийся ученый и управленец, обладающий высочайшей работоспособностью, необыкновенной личной энергетикой, настоящий фанат своего дела, он стал автором множества крупных проектов во всех сферах жизни вуза.

Если охарактеризовать Алексея Семеновича одним словом, - это ректор-СОЗИДАТЕЛЬ. У него масса идей и проектов, а внутри - вечный двигатель. Его раздражает размеренный образ жизни, равнодушие, лень и инертность.

Овчинникову все интересно, ему хочется проникнуть в самую суть нового для себя явления и обязательно внести это новое в работу университета. Так он заразился идеей интенсивного разведения ценных пород осетровых рыб и красноклещевого рака, предложенной специалистами и коллективом факультета БиВМ. Весь вуз ходил смотреть на эти уникальные резервуары и плавающих в них мальков. А через два года там уже плавали красавцы осетры.

К этому времени новый уникальный проект - получение «северных» сортов хлопка - захватил Алексея Семеновича. Вместе с профессором О. Х. Кимсанбаевым из Узбекистана посеяли хлопок. Мало кто верил в успех этого «авантюрного» предприятия, но качество полученного хлопкового волокна поразило всех, и вскоре, впервые в условиях северных широт, был выведен, адаптирован и запатентован сорт хлопчатника ПГССХ 1, удовлетворяющий запросам текстильного производства России. На различных выставках наш хлопок стал завоевывать золотые медали. Сейчас в университете открыт центр прикладной генетики, селекции и семеноводства хлопчатника, где и по сей день проводятся опыты по выведению новых сортов и разработки технологий возделывания данной культуры.

А у нашего созидателя новая идея - возродить и сохранить лучшие сорта овощных культур, которыми раньше славилась Волгоградская область. Казалось, тех семян уже не осталось, но ведь нашел! И семена, и, главное, людей, которые их сохранили, и тех, кто заразился его идеей и сумел восстановить уникальные сорта томатов, такие как «Подарочный», «Новичок», «Дар Заволжья» и др., и заняться их селекцией и переработкой. На очереди возрождение лучших сортов перца и баклажанов.

Еще одна идея давно не давала покоя Алексею Семеновичу - заложить виноградник. И судьба в очередной раз сделала ему подарок. На работу в наш университет приехал профессор П. К. Заманиди - известный виноградарь из Греции. Разумеется, он был принят с распростертыми объятиями. В результате совместной работы, в том числе и селекционной, в учебном хозяйстве уже принялись саженцы укрывного винограда сортов, «Сталинград» и «Волга». У этой идеи очень большие перспективы - создание виноградного питомника и собственных сортов вин.

Фото:ВолГАУ. Открытие лаборатории виртуальной реальности на 75-летии ВолГАУ.

Хочется отметить, что на территории УНПЦ «Горная поляна» воплощается в жизнь еще одна задумка ректора - «Инновационная деревня». В самое ближайшее время там появятся пруд, ферма, мини-тепличное хозяйство, бахчи, культурные пастбища, сады. Уже сейчас на инновационной площадке высажено более трех тысяч плодовых деревьев, ягодников, кустарников; оборудован мелиоративный полигон. Проводятся уникальные научные исследования. Таким образом, наше учебное хозяйство становится образцовой базой практики для студентов и повышения квалификации для аграриев области, а также привлекательным объектом аграрного туризма.

Есть у Алексея Семеновича еще одна страсть - строить. Он любит обходить территорию университета и прикидывать, где и что можно построить. Например, ему долго не давала покоя идея закольцевать все корпуса вуза. И он настоял на строительстве нового корпуса для научной библиотеки, соединенного красивыми светлыми галереями с корпусами главного здания.

Еще одной занозой в сердце неугомонного ректора стали освободившиеся после переезда библиотеки цокольные помещения главного корпуса и давно не дающая покоя идея - собрать в одном месте современные научные лаборатории. Все, кто видел это место до ремонта, не могли глазам поверить. В прекрасных светлых комнатах расположилось восемь лабораторий, оснащенных самым современным оборудованием. В них трудятся как именитые ученые, так и аспиранты. В данную работу вовлечены студенты, занимающиеся в научных кружках. Исследования каждой лаборатории очень значимы и перспективны.

Наверное, все новое рождается в муках. О том, чтобы открыть при вузе свой колледж, Алексей Семенович мечтал давно. Ректор принял решение открыть в университете Институт непрерывного образования. В 2012 году институт впервые осуществил набор выпускников девятых классов - это 141 человек по девяти специальностям. В 2019 году было зачислено уже 695 человек - при конкурсе семь человек на место - по 16 профессиональным образовательным программам. Для такой армии будущих студентов вуза нужно много учебных классов, то есть нужен новый учебный корпус! И опять ректор начинает строить! Новый корпус ИНО был торжественно открыт в рамках празднования 75-летия университета. Сейчас к его корпусам ведет рукотворная Аллея Победы. Приезжающие ежегодно на патриотический слет студенты аграрных вузов высадили здесь именные деревья. На памятных стендах увековечены имена ветеранов Великой Отечественной войны и самые значимые битвы, а также имена преподавателей нашего университета.

Отдельно хочется сказать о взаимоотношениях ректора со студентами. Алексей Семенович не просто по-отечески любит всех обучающихся, а очень ценит их вклад в развитие родного вуза. Наши студенты-активисты во всех сферах деятельности давно стали сотрудниками и соратниками и честно заслужили уважение и поощрение. В День российского студенчества, главного праздника в вузе, традиционно проходит Ректорский бал, где лучшим студентам ректор вручает знак отличия «Слава и гордость ВолГАУ».

Фото:ВолГАУ. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поздравляет ректора Алексея Овчинникова с присвоением звания академика РАН и награждением орденом Почета.

Чтобы перечислить все награды и звания, которых за свою трудовую деятельность был удостоен А. С. Овчинников, потребуется несколько страниц. Из последних и самых значимых - медаль «За заслуги перед Волгоградской областью», Благодарность Президента РФ В. В. Путина «За большой вклад в подготовку и проведение чемпионата мира по футболу 2018 г.». Очень радостно, что за его многолетний самоотверженный труд на благо развития отечественного образования и науки Президент РФ В. В. Путин наградил Алексея Семеновича Овчинникова орденом Почета. А в ноябре 2019 года Общее собрание Российской академии наук проголосовало за избрание его академиком РАН.

К своему юбилею университет вошел в десятку лучших аграрных вузов и в сто лучших вузов России. А Овчинникову все мало. Спроси его, что он еще хотел бы сделать, Алексей Семенович не задумается ни на минуту. Столько идей и проектов на много лет вперед. И все его идеи - не утопические мечты. Это программа стратегического развития родного университета.

Пожелаем ему воплотить в жизнь все задуманное. Семь футов под килем, Алексей Семенович! Попутного ветра нашему кораблю, поскольку Вы, наш капитан, очень хорошо знаете, куда плыть. Полный вперед!

Коллектив Волгоградского государственного аграрного университета.