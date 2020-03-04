Александр Лапин в Волгограде рассказал о планах написать книгу «Суперхан» о Назарбаеве

Познакомиться с новой книгой Александра Лапина «Я верю» и самим писателем, получить первые экземпляры с подписью автора в Волгограде пришло много людей – в конференц-зале библиотеки имени Горького для всех желающих даже не хватило места. Автор романа-эпопеи «Русский крест», а также книг «Святые грешники» и «Крымский мост» впервые встретился с волгоградским читателем. В нашем городе он презентовал свою новую работу "Я верю", которая накануне поступила в магазины сети «Кассандра» - сборник эссе, рассказов людей, написанных ими самими о том, как они пришли к Богу. Это представители разных религий, и православные, и мусульмане, и буддисты, есть и другие конфессии. Каждый делится своими откровениями. Александр Лапин большой блок посвятил описанию своего пути, как он пришел к Богу.

- К сожалению, сегодня такая у нас страна или такая тенденция, что количество книжных магазинов по сравнению с Советским Союзом уменьшилось в 10 раз. Было 10 тысяч, сейчас тысяча, и в этой тысяче ставится та литература, которая в обязательном порядке даст какую-то прибыль. Мои книги тоже приносят прибыль, но все равно приходится каким-то образом их продвигать, к сожалению или к счастью, я не знаю, - говорит Александр Лапин. - Спасибо, что вы пришли. Потому что дело писательское – одинокое, тяжелое. Сидеть за столом и не понимать, то ли от счастья умирать, то ли от депрессии. Потому что писатель никогда не знает, нужно ли то, что он написал, или вообще никому не нужно. Поэтому, когда люди приходят, ты чувствуешь, себя орлом и понимаешь, что твои книги интересны.

Так как поговорить с волгоградским читателем до этого не было возможности, Александр Лапин рассказал о всем своем творческом пути писателя. О том, что его вдохновило вообще сесть за книгу.

ДЕВЯНОСТЫЕ – ЭТО НЕ ТОЛЬКО БАНДИТЫ. МЫ НА СВОИХ ПЛЕЧАХ ВЫНЕСЛИ ПЕРЕСТРОЙКУ, И О НАС НИКТО СЛОВА ДОБРОГО НЕ СКАЗАЛ

«Первая моя книга была написана, по большому счету, от обиды, - рассказывает автор. - Мы, советский народ, русский народ, жили в такое время, которое вообще бывает раз в две тысячи лет. Почему? Да потому что раз в две тысячи лет случается распад империи. Был распад Римской империи, смена строя - от рабовладельческого к крепостному, и так далее, смена религии – от язычества Рим пришел к христианству. То же самое произошло с Россией – это была великая империя, которая управляла половиной мира (давайте не будем этого стесняться), и эта великая империя распалась так же, как в свое время Рим. Распалась – сменилась религия. После коммунизма мы вернулись к христианству, и началось, как я это называю, второе крещение Руси в 90-х годах. И сменился общественный строй. Как бы ни назывался тот общественный строй, который был, но сегодня мы живем в совсем других условиях. Такие изменения – они, конечно, не проходят просто так. Для русского народа это было, может быть, самое тяжелое время. Если во время Великой Отечественной войны Советский Союз потерял 40% валового внутреннего продукта, то во время 90-х мы потеряли больше 50% ВВП страны. Без войны, без каких-то страшных потрясений, мы своими руками, а может быть наши вожди, а может быть наши враги разрушили экономику, разрушили социальный механизм, в котором мы жили. Хорошо это или плохо – другой вопрос.

Мы понесли гигантские потери. Сегодня в стране 145-147 миллионов человек, ровно столько было в 1913 году, перед началом Первой мировой войны. Весь прирост был поглощен 20 веком. Но еще боле страшную цену мы заплатили в 90-е годы, потому что мы падали по численности населения более чем 1,2 миллиона человек в год. Я когда-то в юности занимался демографией, даже писал кандидатскую, поэтому мне было интересно. Это было страшное время для нашей страны. И мне как журналисту, как человеку было обидно за то, что наше поколение, поколение людей, которое на своих плечах вынесло эту перестройку - никто о нем ничего не хочет сказать доброго слова. Говорят - ну 90-е, бандитские, передел. Но ведь были не только бандиты, не только передел. Люди выживали, люди строили какое-то новое общество. Из разобранного социального механизма появилась новая страна, новое государство. Я не говорю какое – нравится оно, или нет, но это факт. И никто из писателей, никто из публицистов крупных телевизионных компаний как-то это не отмечал, и меня это заедало. Я думал: неужели мы, люди, которые жили в это время, не достойны того, чтобы кто-то о нас рассказал что-то хорошее?

Это не было безвременье, когда мы просто существовали, как трава росла в поле, это было время, когда люди жили, боролись, любили, создавали семьи. Я понимал, что это время пройдет и все о нас забудут, как будто мы не жили, как будто нас не было, и как будто мы не участвовали в этих великих потрясениях. Мы все участники их. Вспомните себя 25-30 лет назад, и как мы сейчас изменились, какие мы сейчас. Мы выжили! Я в 90-м году думал все, не будет никакой России, все развалится на кусочки и все разбегутся. Но мы построили новое государство. Я не говорю что мы процветаем, но мы сохранились как суперэтнос, как огромный народ, который когда-то управлял половиной мира. Это ощущение меня и подвигло – если уж я это не сделаю, то потом буду жалеть весь остаток жизни, что мог, но не сделал, а вместо этого занимался бизнесом, копейки зарабатывал. Вот тогда я решил, что я напишу эту книгу.

Так начинался роман «Русский крест». Первая книга вышла достаточно приличным тиражом – 15 тысяч, и после этого работа и пошла. Вторую серьезную книгу «Крымский мост» я написал уже из других соображений."

Александр Лапин рассказал читателю, что во время создания этой книги он побывал 5 или 6 раз в Крыму, поучаствовал в разных событиях.

Я ХОЧУ ПОНИМАТЬ, ПОЧЕМУ КАЗАХСТАН СТАЛ ТАКИМ, КАКОЙ ОН СЕЙЧАС

- Сегодня я хочу осмыслить, что же за 30 лет произошло, почему мы вернулись на круги своя. Я считаю, что сегодня страна живет на принципах царской России до 1917 го года: самодержавие (кто поспорит, даже по конституции так), православие (подъем его вы прекрасно видите, вон даже храм строится у вас посреди площади) и третья ипостась, не народность – бюрократия. Вот на этих принципах построена наша страна, и что будет дольше, я не знаю.

Лапин рассказал, что сегодня работает над книгой «Суперхан», она о Назарбаеве. Писатель сам долгое время прожил в Казахстане, и сейчас у него там живет много друзей.

Автор подписал для читателей свою новую книгу "Святые грешники".Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Вы ничего не знаете о том, что происходит в Казахстане, наше информационное поле в связи с тем, что мы друзья, абсолютно нейтральное. Для нас Казахстан – прекрасная земля, где живут наши друзья, и в этом плане наши мозги девственно чисты. Но я знаю намного больше. Я хочу подумать, почему Казахстан стал таким, и сравнить, куда пришел он, и куда пришла Россия.

После рассказа о творчестве Александр Лапин подписал всем желающим книгу, с которой он приехал в Волгоград.

- Я 30 лет изучал истории религии – с тех пор, как в Бога поверил. Журналисты ведь люди упертые. Это хобби, интерес был. Изучая историю религий, я пришел к определенным выводам, которые изложил в этой книге «Я верю». Она религиозно-философская, и у нее не такой большой тираж, как у «Русского креста», конечно. Меня просто распирало от того, что я узнал, и надо было об это написать.

СПРАВКА «КП»

Александр Лапин - писатель, публицист, общественный деятель. Многолетний ведущий рубрики «Русский вопрос», посвященной проблемам государствообразующей нации. Лауреат Премии Правительства Российской Федерации в области средств массовой информации, Национальной премии «Лучшие книги и издательства», Международной литературной премии имени Валентина Пикуля, Большой литературной премии России за 2019 год.