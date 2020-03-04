Рейтинг Минстроя: Волгоград умнее Воронежа и Екатеринбурга

В министерстве строительства РФ впервые подсчитали IQ российских городов. Говорят, в дальнейшем от того «Умный город» или нет, будет зависеть объем федеральной поддержки. Волгоград в этом рейтинге в лидеры не попал, но оказалось, что наш город умнее, чем Екатеринбург, Воронеж и Челябинск.

УМА НЕ ПАЛАТА, А ЦЕЛЫЙ ГОРОД

Конечно же, речь идет не о человеческом IQ: умных у нас везде много. А вот, как идет технологический прогресс в городах – вопрос занятный. Ведь сегодня без развития «цифры» можно остаться в прошлом веке. Вот специалисты Минстроя и подсчитали базовый уровень цифровизации в городах (по состоянию на 2018 год).

О чем речь? В последние годы цифровые технологии все активнее внедряются в городскую жизнь. Так, в Волгограде заработала система «Безопасный город», в автобусах появились валидаторы, автобусы и коммунальную технику оснастили системами ГЛОНАСС, внедряются системы онлайн мониторинга за состоянием воздуха, воды, системы информирования туристов, в больницах появились электронные карты… Кстати, сейчас в больницах № 25, № 7, № 15, № 4 и в кардиоцентре тестируют новую технологию - голосового заполнения медицинской документации Voice2Med. С этой программой медики смогут заполнять медкарты голосом, что сократит время на заполнение документации, и увеличит время для пациентов. Это тоже часть цифровизации в сфере здравоохранения.

А все это входит в проект «Умный город», который является частью нацпроекта «Жилье и городская среда» и национальной программы «Цифровая экономика». В 2019-м году Минстрой РФ запустил этот пилотный проект, и в него сразу попали Волгоград и Волжский. Так что сейчас цифровые технологии развиваются у нас еще активнее. А данный рейтинг был основан еще на показателях 2018-го.

«ПРОДВИНУТЫМ» ДАДУТ БОЛЬШЕ ДЕНЕГ

С этого года «IQ городов» будут считать ежегодно. В Минстрое, таким образом, пытаются понять, насколько эффективны «цифровые проекты».

«IQ городов» позволит ежегодно оценивать уровень цифровизации городского хозяйства и эффективность внедрения решений «Умного города», выявлять перспективные направления их дальнейшего развития. То есть, по сути, важным показателем эффективности будет не само значение индекса, а величина изменений от года к году», - поясняет министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев. Чтобы оценить цифровизацию в целом и по отдельности, города разделили на четыре группы: крупнейшие (от 1 миллиона жителей) – таких городов всего 15, крупные города (от 250 тысяч человек до миллиона) – 63 города, большие города (от ста до ста пятидесяти тысяч человек) – 93 города и 20 городов с населением менее 100 тысяч человек – это административные центры, участвующие в проекте умный город, а также муниципалитеты-участники пилотных проектов.

«IQ городов» рассчитывали по десяти направлениям (городское управление, умное ЖКХ, инновации для городской среды, умный городской транспорт, интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности, туризм и сервис, интеллектуальные системы социальных услуг, экономическое состояние и инвестклимат, инфраструктура сетей связи) и содержит 47 показателей.

Волгоград в рейтинге мегаполисов занял 12-е место из 15-ти. Таким образом, наш город оказался умнее Воронежа, Челябинска и Екатеринбурга (который замкнул список). По сумме баллов, которые заработали города, это выглядит так: Москва – 81,19 (1 место) Казань – 52,58 (2 место), Ростов- 36,09 (7 место), Волгоград - 25,38 (12 место), Екатеринбург – 17,35 (15 место).