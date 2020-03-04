В парке Гагарина приступили к ремонту новой колоннады

Новая колоннада на входе в парк Гагарина в Краснооктябрьском районе Волгограда появилась прошлой осенью. Украшать сооружение лепниной и красить закончили только в середине декабря. Но покрытие оказалось некачественным. Уже в январе краска вздулась, а в феврале начала кусками отваливаться штукатурка. Вскоре здесь вновь установили строительные леса. В начале марта, с приходом тепла, подрядчик приступил к восстановлению входной группы. Все работы фирма выполняет за свой счет в рамках гарантийных обязательств.

«Муниципалитет проконтролирует качество и сроки проведения гарантийных работ в парке Гагарина. Работа с ответственными подрядными организациями, обязательные условия гарантийного обслуживания - это тот принципиальный подход, которого городские власти придерживаются сегодня во всех сферах, в том числе в благоустройстве», - прокомментировал «КП-Волгоград» руководитель департамента городского хозяйства мэрии Виталий Земцов.

В феврале у колоннады вновь появились леса.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Власти признают: «Учитывая масштабные объемы работ по обновлению территорий Волгограда, на отдельных объектах могут отмечаться единичные случаи изъянов. Такие вопросы сразу берут на контроль».

Помимо колоннады в парке Гагарина в 2019 году вымостили плиткой пешеходные дорожки, построили новую эстраду и залили фундаменты под спортплощадки. Потратили на все про все около 60 миллионов рублей. Уже при приемке комиссия обнаружила дефекты отделки на входной группе.

Рабочие полностью сбивают некачественное покрытие. Фото: мэрияФото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Экспертиза показала, что конструктивные элементы капитальных конструкций выполнены с надлежащим качеством, - отмечают в мэрии.

Причиной отслоения краски и штукатурки стали морозы. Подрядчик пообещал, что все свои обязательства выполнит и все недочеты устранит в самое ближайшее время.

В марте администрация города объявит аукцион по отбору подрядчика на второй этап реконструкции. В этом году на возрождение парка Гагарина выделят еще больше средств.