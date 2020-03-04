2020-03-04T13:39:43+03:00
Общество

В Волгограде простились с Сергеем Хайловым

Поэта, композитора и музыканта похоронили 4 марта на Димитриевском кладбище Волгограда [фото]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Сергея Хайлова похоронили 4 марта в Волгограде.Сергея Хайлова похоронили 4 марта в Волгограде.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Волгоградцы 4 марта попрощались с поэтом и музыкантом Сергеем Хайловым. Автор множества песен и стихов, композитор, аранжировщик, основатель трио «Альманах» и «Предлог», группы «Хайлов-бэнд» в январе отметил 50-летний юбилей. Он ушел из жизни 25 февраля 2020 года в Санкт-Петербурге, где и жил в последние годы. Несколько месяцев он боролся с тяжелой болезнью. Похоронили Сергея Хайлова на Центральном (Димитриевском) кладбище Волгограда. Друзья, родные, близкие и коллеги проводили его в последний путь аплодисментами.

В Санкт-Петербурге с Сергеем Хайловым попрощались 1 марта. После кремации урну с прахом музыканта привезли в родной Волгоград, где прошла большая часть его жизни. Церемония прощания и похороны пришлись на 9-й день после смерти. В ритуальном зале звучали песни Сергея, его голос, его стихи, на экране сменяли друг друга фотографии. Пришедшие не сдерживали эмоций, мужчины не стеснялись слез.

В Волгоград привезли урну с прахом поэта и мкузыканта. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгоград привезли урну с прахом поэта и мкузыканта.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Сережа был честным во всем - в поступках, в суждениях, в отношениях с людьми, в своем творчестве. Для него не существовало моды. Он не признавал конъюнктуру. Он никогда не приспосабливался и никогда не старался угодить людям. Он не развлекал, он заставлял сопереживать, думать. У него был свой мир - мир искренности, мир ярких и перемешанных чувств, мир не покоя и радости творчества. И он щедро этим миром делился, - рассказывает друг и коллега Вадим Вебер.

Проститься с другом и коллегой пришли многие известные волгоградцы. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Проститься с другом и коллегой пришли многие известные волгоградцы.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Сергей Хайлов вырос и учился в Волгограде. Непоседливый, талантливый, заводила - так о нем говорят друзья. Всю свою жизнь без остатка он посвятил музыке. Выпускник «Серебряковки», работал директором Центра авторской песни, музыкальным руководителем во Всероссийском детском центре «Орленок», организовывал концерты и фестивали, сам был лауреатом множества фестивалей и конкурсов. Написал множество песен и сотни стихов, две книги, последняя - «Объяснительная записка» - вышла в Петербурге в январе 2020 года. «За спиной два крыла» стала одной из самых известных в его творчестве песен. Последние годы Сергей жил и работал на два города, загружая себя по полной.

Сергею Хайлову было всего 50 лет. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Сергею Хайлову было всего 50 лет.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Он словно боялся чего-то не успеть. Сергей очень любил жизнь. Но сгорел без остатка, - поделились с «КП-Волгоград» друзья.

После панихиды похоронили Сергея Хайлова на Димитриевском кладбище Волгограда.

Он ушел, но его песни останутся с нами.

«Комсомольская правда» соболезнует родным, близким и друзьям.

"За спиной два крыла". Автор Сергей Хайлов. Поет трио Альманах.Памяти друга, поэта, музыканта Сергея Хайлова 18.01.1970 - 25.02.2020. Исполняет трио "Альманах"( Жанна Попова, Виктор Каменский, Сергей Хайлов) 1994г. Волгоград.

ИСТОЧНИК KP.RU

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