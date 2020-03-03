2020-03-03T13:29:29+03:00
Общество

Жители Кировского района Волгограда получат квитанции за ЖКУ в новом формате

Для информирования потребителей о задолженности в платежных документах АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» за февраль 2020 года появился отдельный долговой блок
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Напомним, в новом формате квитанции уже получают жители Красноармейского района.

В отдельном долговом блоке отражена задолженность потребителя по услугам, согласно ранее действующим договорам. Это может быть задолженность перед ресурсоснабжающей, управляющей и/или эксплуатационной организацией. В блоке также указан период и сумма задолженности по каждому исполнителю. Оплатить задолженность можно с помощью QR-кода в правой части данного блока.

Помимо этого, в платежных документах жителей двух районов Волгограда отсутствует общий QR-код на оплату жилищно-коммунальных услуг. Теперь оплату необходимо производить по отдельному QR-коду соответствующего исполнителя услуг. В QR-коде каждого исполнителя услуг помимо текущего начисления, отражена имеющаяся задолженность по исполнителю услуг за весь период, в том числе сумма пени. Обращаем ваше внимание, что при оплате в первую очередь погашается текущее начисление за расчетный период, далее – сумма задолженности за периоды до трех лет, далее – сумма пени на эту задолженность, и в последнюю очередь – сумма задолженности свыше трех лет. Данный алгоритм позволяет произвести оплату имеющейся задолженности и пени по платежному документу текущего начисления.

Напомним, оплатить без комиссии платежные документы можно через личный кабинет и мобильное приложение ИВЦ ЖКХ и ТЭК, а также в отделениях Сбербанка, Почты России и Почта Банка.

Справочная служба – 74-26-26, адреса и режим работы участков по работе с населением – на сайте IVC34.RU.

ИСТОЧНИК KP.RU

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