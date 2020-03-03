2020-03-03T12:58:20+03:00
Общество

Финалисты олимпиады Кружкового движения НТИ отразили хакерскую атаку на умный дом

В образовательном центре «Сириус» в Сочи завершился очередной этап олимпиады Кружкового движения Национальной технологической инициативы для школьников по профилю «Информационная безопасность».
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Фото: ПАО Ростелеком.Фото: ПАО Ростелеком.
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Финалисты олимпиады смогли отразить хакерскую атаку на умный дом.

Основной задачей участников стало решение одной из самых актуальных проблем современной кибербезопасности — противодействие атакам интернета вещей и обеспечение безопасности умного дома. Финальное задание разработали специалисты компании «Ростелеком-Солар» и Национального исследовательского ядерного университета МИФИ (НИЯУ МИФИ). Школьники должны были определить и устранить вирусное заражение сети умных устройств, и защитить ее от подобных атак в будущем.

Фото: ПАО Ростелеком.

Фото: ПАО Ростелеком.

Для проведения соревнования специалисты «Ростелеком-Солар» и НИЯУ МИФИ развернули мощное инфраструктурное решение — 20 виртуальных машин для участников, атакующий бот и атакуемая сеть. Ребята в командах шаг за шагом находили уязвимости в инфраструктуре и разрабатывали средства защиты.

Лучший результат показала команда в составе: Егор Миранцов, Илья Сорочан, Никита Покровский, Денис Лукоянов. Победители олимпиады: Никита Покровский, Глеб Шаньшин, Денис Лукоянов, Егор Миранцов, Андрей Гумиров. Призеры: Альберт Акмухаметов, Илья Сорочан, Родион Плотников, Алексей Нарин, Максим Альжанов, Артём Насонов, Джалил Хисалиев, Константин Веселов, Артём Михеев, Юрий Гришин, Николай Смирнов, Тимофей Мищенко и Тимофей Дреньков. Все 18 участников получили заслуженные 100 баллов за ЕГЭ по информатике.

Фото: ПАО Ростелеком.

Фото: ПАО Ростелеком.

Победителей наградили представители Национального исследовательского ядерного университета МИФИ и «Ростелекома» — официального партнера направления «Информационная безопасность» олимпиады Кружкового движения НТИ.

Мария Сигаева, заместитель генерального директора, HR-директор компании «Ростелеком-Солар»:

«Мы ставим перед собой задачу отобрать со всей страны одаренных школьников в сфере ИТ, чтобы дать им представление о профессии специалиста по информационной безопасности и обеспечить льготами для поступления на профильные кафедры в лучшие вузы страны. Этот проект — часть федеральной программы "Ростелекома", направленной на повышение уровня образования в сфере информационной безопасности и созданию кадрового резерва страны».

Десятиклассник Егор Миранцов из Мытищ победил в командном и личном зачетах и рассказал о своих впечатлениях.

Егор Миранцов:

«Лично я приехал на финал не за победой. Я вообще работаю на интеллектуальных соревнованиях за идею. Все время хочется узнавать новое и развиваться, чтобы потом с большим багажом знаний прийти в "большую жизнь". Ведь человек в молодости запоминает больше, чем взрослый. Наша команда уже давно вместе, и мне кажется, что мы победили потому, что научились грамотно разделять задачи. В то время, как другие ребята тратили время на доделывание друг за другом, у нас каждый выполнял свою роль. Финал, в целом, для нас был большой неожиданностью. Мы, конечно, знали, что он пройдет в таком уникальном формате, но не ожидали, что задачи будут такими сложными, реально приближенными к работе в сфере ИТ».

Фото: ПАО Ростелеком.

Фото: ПАО Ростелеком.

Олимпиада Кружкового движения НТИ поставила абсолютный рекорд по числу участников в 2019 году: более 80 тысяч школьников из 85 регионов России подали заявки в рамках 30 направлений инженерной деятельности. Самая высокая конкуренция отмечена в профиле «Информационная безопасность» — 76 человек на место. Всего было подано 5 487 заявок, в финал вышли 72 участника. Несмотря на популярность ИТ-профессий у молодых людей в финал вышли четыре девушки. Наибольшая часть победителей приехала из Москвы, высокие результаты также показали школьники из Новосибирска, Краснодара, Санкт-Петербурга, Челябинска, Уфы, Казани и Московской области.

Всего за пять лет в олимпиаде приняли участие более 123 тысяч школьников и студентов из 765 населенных пунктов страны. Финалы олимпиады Кружкового движения НТИ проходят в тринадцати городах России с 5 февраля по 18 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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