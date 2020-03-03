2020-03-03T12:45:07+03:00
Общество

«Конфетки-Бараночки» испекли «Всем блинам блин»

Народная кулинария заняла первое место в общегородском конкурсе «Царицынские блины»
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Волгоградцы проводили зиму в пойме реки Царицы с песнями, играми и множеством вкусного угощения, которое представили участники общегородского конкурса «Царицынские блины».

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Первое место в номинации «Всем блинам блин» заняла народная кулинария «Конфетки-Бараночки». На суд жюри представили блинчики с семгой и с красной икрой, кружевные блинчики с мясом и тонкие блинчики на фермерском молоке и кефире. Были в блинном меню и бочоночки с сырно-абрикосовой и сырно-вишневой начинкой, мешочки с фермерской сметаной и свежей малиной.

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Вдохновлялись повара старинными рецептами. Участники праздника это оценили. Всем понравился блинный пирог с курочкой и поджаренными на сливочном масле грибочками в тонком слоеном тесте. Оценили волгоградцы и оформление стола. Из кружевных блинчиков соорудили куклу Масленицу, а из подкрашенных натуральными красителями из свеклы, моркови, петрушки блинчиков сделали букет цветов. Презентовали блинное меню с гармонью, песнями и плясками.

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- Для народной кулинарии признание качества продукции на городском уровне - это дополнительный стимул двигаться дальше, развиваться и продолжать радовать горожан вкусными новинками, - говорят на предприятии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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