2020-03-03T09:07:58+03:00
Общество

ВТБ первым разработал банковское мобильное приложение для операционной системы «Аврора»

Банк ВТБ совместно с компанией «Ростелеком» представили первое банковское приложение для единственной российской мобильной операционной системы (ОС) «Аврора»
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Развитием ОС занимается ООО «Открытая мобильная платформа» — дочерняя компания «Ростелекома».

Благодаря созданному приложению пользователям устройств на базе ОС «Аврора» теперь будут доступны все основные банковские услуги ВТБ. Клиенты смогут проводить операции по картам и счетам, делать переводы по номеру карты, номеру счета и через Систему быстрых платежей, а также оплачивать услуги и товары около 10 000 различных поставщиков. В дальнейшем планируется внедрение дополнительных функций, таких как оплата по QR-кодам и проведение бесконтактных платежей с помощью NFC.

Фото: ПАО Ростелеком.

Фото: ПАО Ростелеком.

Начальник управления апробации новых технологий банка ВТБ Екатерина Фроловичева:

«Создание и развитие отечественного программного обеспечения, в том числе решений для ОС “Аврора”, — один из наших стратегических приоритетов. Таким образом мы сможем повышать доступность, качество и конкурентность российского софта в целом. На сегодняшний день рынок мобильных технологий в нашей стране развивается очень интенсивно. Поэтому мы рады, что первыми создали подобный продукт. Пользователи операционной системы “Аврора” получат доступ ко всем основным услугам банка ВТБ, а в дальнейшем — к новым и дополнительным сервисам».

Вице-президент по развитию бизнеса «Ростелекома» Александр Айвазов:

«Мы рады, что первым банковское приложение для “Авроры” сделал ВТБ. Банк активно работает с государственными структурами и корпорациями, в том числе по зарплатным проектам. С новым приложением всем пользователям устройств с российской ОС будет доступно привычное и комфортное управление личными финансами».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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