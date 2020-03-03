Полвека – юный возраст, самое начало пути

50 лет назад посреди просторной волжской степи за рекордные сроки с нуля вырос крупнейший передовой для своего времени Волжский трубный завод. 27 февраля 1970 года введена в эксплуатацию первая очередь трубоэлектросварочного цеха. С 2002 года ВТЗ входит в Трубную металлургическую компанию. И сегодня он остается одним из лидеров российского и мирового металлургического рынка.

Наши трубы знают во всём мире

Праздничные мероприятия на заводе 27 февраля начались уже с утра: на проходных сотрудников поздравляли члены Совета молодых трубников, вручали юбилейные ручки с символикой завода, а вечером в городском Центре культуры и искусства «Октябрь» прошло чествование лучших работников предприятия и праздничный концерт.

С юбилейной датой волжских трубников поздравили руководители предприятия и почётные гости из Волжского, Волгограда и Москвы. Теплые слова в адрес заводчан прозвучали от губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, председателя Совета директоров ТМК Дмитрия Пумпянского, генерального директора ТМК Игоря Корытько, управляющего директора ВТЗ Сергея Четверикова.

- 50 лет для столь масштабного производственного предприятия - совсем юный возраст, – отметил Дмитрий Пумпянский, председатель совета директоров ТМК. – Уверен, что это начало большого пути. При этом уже сегодня нашу продукцию знают во всём мире, поставки труб ведутся в более чем 50 стран мира.

Планы по развитию предприятия тесно связаны с задачами, стоящими перед топливно-энергетическим комплексом страны: освоение сложнейших месторождений в Арктике, добыча нефти и газа на шельфе, глубоководная добыча, работа в условиях вечной мерзлоты и в неблагоприятных средах. Раньше для этих работ использовалась импортная трубная продукция. Сегодня все необходимое производится в России, и Волжский трубный завод в этом плане — лидер инноваций в российской трубной промышленности.

Многие проекты претворяются в жизнь при поддержке региональной и городской власти.

- Волжский трубный завод является флагманом металлургической промышленности Волгоградской области, - отметил губернатор Андрей Бочаров. – Благодаря проявленным руководителями и сотрудниками предприятия ответственности, профессионализму, неравнодушному отношению к делу удалось сохранить трудовой коллектив, обновить оборудование, производственный комплекс, нарастить объёмы и расширить ассортимент выпускаемой продукции. Сегодня ВТЗ - промышленный комплекс мирового масштаба. С вашим непосредственным участием формируется экономический потенциал Волгоградской области и всей нашей страны.

Всегда в движении

Завод всегда в движении! Чтобы сохранить уверенные позиции в условиях высокой конкуренции, ВТЗ постоянно развивается: проводится техническая модернизация производства с применением цифровых технологий и рационализаторских инициатив, внедряется концепция бережливого производства, реализуются стратегически важные инвестпроекты, осваивается выпуск новой продукции. Большое внимание уделяется дополнительному образованию, повышению квалификации и социальной поддержке работников предприятия и ветеранов. По программе «2020» на ВТЗ реализован ряд социальных проектов по улучшению условий труда и отдыха сотрудников.

Фото: Сергей Григорьев.Первое поколение волжских трубников! Ветераны ВТЗ Кольцов Анатолий Александрович и Иванов Анатолий Иванович на празднике.

Свой 50-летний юбилей ВТЗ встретил новыми достижениями. Среди знаковых событий – освоение производства нержавеющих труб из непрерывнолитой заготовки собственного производства, увеличение по итогам 2019 года объёма отгрузки продукции премиального сортамента, победа во всероссийском конкурсе «Экспортер года».

Награды для героев-металлургов

Волжский трубный завод – первый среди промышленных предприятий региона по численности работников, здесь трудятся более 10 тысяч человек. Именно люди - специалисты цехов и отделов, сталеплавильщики, сварщики, электромеханики и другие - ежедневно заставляют биться горячее сердце завода. Лучшие из них – а это около 300 человек - в день рождения завода получили государственные награды, знаки отличия и почетные грамоты за профессионализм, верность делу и значимые достижения в труде.

Ценные призы на колёсахПредседатель Горно-металлургического профсоюза России Алексей Безымянных поблагодарил весь коллектив ВТЗ и вручил Знак «За социальное партнерство» и грамоту за ответственную социальную политику и эффективное сотрудничество с органами власти.

Но самый главный сюрприз организаторам удалось сохранить в тайне: семь работников завода за многолетний труд и приверженность корпоративным и семейным ценностям получили в подарок новенькие автомобили!К празднику заводчан ждали приятные сюрпризы. Аплодисментами зал встречал группу «Любэ», чуть позже впервые в трубоэлектросварочном цехе для волжских трубников выступил Волгоградский академический симфонический оркестр. На концерты были приглашены представители от каждого подразделения завода.

Фото: Сергей Григорьев. Большой семье Голубевых – большой автомобиль.

Светлана Николаевна работает на заводе 33 года, сейчас в должности прессовщика трубопрокатного цеха №2. Здесь познакомилась с будущим мужем, сюда же пришли работать её дети. Для семьи Агировых завод давно превратился из места работы в родной дом. На новеньком автомобиле летом семьёй поедут на море.- У меня руки дрожат от переполняющих эмоций! – призналась Светлана Агирова, - до сих пор не могу поверить!

Обладательница другой Тойоты - Женет Прокудина посвятила любимому заводу 31 год своей жизни. В 17 лет устроилась работать курьером, потом 20 лет отработала оператором депо, а теперь трудится аппаратчиком очистки сточных вод ТПЦ-3. На заводе нашла спутника жизни, здесь же у обоих супругов работают мамы и сёстры. Получается целая династия, так что ценный подарок от завода можно считать благодарностью за семейный вклад в деятельность предприятия.

Фото: Сергей Григорьев.Семья Прокудиных с подарком.

А Владимиру Голубеву, отцу шестерых детей, вручили ключи от минивена «Хундай», где теперь помещается вся большая семья. Пока родители пытались поверить в реальность происходящего, счастливые дети уже распределяли места в просторном авто.

- Признаться, такого подарка мы не ожидали! Автомобиль, да ещё такой вместительный! – делятся радостью Владимир и Наталья Голубевы. – Теперь сможем осуществить мечту детей – поехать всей семьёй на Домбай.

Владимир пришёл на завод в 19 лет сразу после техникума, на заводе пережил сложности 90-х, а в 2000-х наблюдал изнутри становление завода уже в составе Трубной металлургической компании. Здесь же работают его отец и сестра. Никто из них ни разу не усомнился в том, что здесь они - на своём месте!

Яркий запоминающийся фейерверк в завершении праздника стал символом сплочённости коллектива и осветил путь Волжского трубного завода на следующие 50 лет!

Анастасия Кувшинова