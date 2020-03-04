2020-03-04T14:52:05+03:00
Досуг

«Счастье в конверте»: волгоградцам подарили доброе кино

Волгоград стал 18-м городом, в который с предпремьерным показом приехали представители съемочной группы
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Зрители с удовольствием фотографировались с актерами. Фото: Лариса РОДИНАЗрители с удовольствием фотографировались с актерами. Фото: Лариса РОДИНА
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В Волгограде прошел предпремьерный показ семейного фильма «Счастье в конверте». Это уже18-й город, куда в рамках большого промотура прикатил автобус со съемочной группой. Продюсеры, автор сценария и актеры пообщались со зрителями. А волгоградцы не могли сдержать слез – так их растрогал светлый и добрый фильм.

«Счастье в конверте» - это три разных душевных истории о людях, дружбе и мечте. Новеллу «Время последних романтиков» снимали как отдельную короткометражку. История о фронтовых товарищах, много лет живущих по соседству, имела такой успех и завоевала столько наград, что продюсеры решили продолжить тему. Так и родилось «Счастье в конверте». Новелла «Куда уходят поезда» о том, как круто может изменить жизнь случайная встреча. И третья история о новогоднем чуде для деда и внука - «Подарок Деда Мороза». Главное, что их объединяет - это ценность семьи и простые человеческие радости.

Счастье в конверте - трейлер.Художественный фильм "Счастье в конверте". Три удивительные истории о дружбе, любви, мечте и вере в чудо. В кино с 12 марта 2020 г.

- Это та история, когда у тебя внутри созрело, накипело, ты готов, и именно в этот момент тебе предлагают такой материал. А у меня внутри есть, что сказать. Это бывает очень редко, это большое счастье для любого актера, - признается актер Залим Мирзоев.

Авторы хотели создать настоящий семейный фильм. Судя по отзывам волгоградских зрителей, это у них получилось.

- Очень трогательно. После такого кино хочется перезвонить родным, близким, поехать быстрее домой, всех обнять, поцеловать, - делятся волгоградцы после показа.

Многие тут же стали писать письма родным. Фото: Лариса РОДИНА

Многие тут же стали писать письма родным. Фото: Лариса РОДИНА

Авторы отмечают, что фильм хоть и не блокбастер, будет близок и понятен всем возрастам.

- Наша картина рассчитана на самую широкую аудиторию, для которой кино, почему-то, сейчас не снимают. Это замечательный повод привести в кино маму, бабушку, подарить на 8 Марта билет подруге, - говорит PR-директор проекта Мария Безрук.

Фильм выйдет на экраны 12 марта. Фото: Лариса РОДИНА

Фильм выйдет на экраны 12 марта. Фото: Лариса РОДИНА

Путешествие фильма по стране завершится премьерами в Москве и Санкт-Петербурге. На большой экран «Счастье в конверте» выйдет 12 марта 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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