Куда пойти 8 марта 2020 в Волгограде: праздничные мероприятия и лучшие места для отдыха

В длинные праздничные выходные, которые подарит нам 8 марта 2020, в Волгограде откроется несколько тематических площадок. В программе праздничных мероприятий - концерты, спектакли, фестивали, кино на улице, праздник красоты, бесплатные мастер-классы и даже сражение. Путеводитель «КП-Волгоград» подскажет, куда сходить 8 марта 2020 в Волгограде, где отметить праздник и чем порадовать женщину.

6 марта 2020 в Волгограде

«КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА»

Музыкальный театр 6 марта в 18.30 приглашает волгоградцев на мюзикл «Капитанская дочка» по мотивам романа Пушкина. В нем будут звучать мелодии Максима Дунаевского, а пьесу и стихи написал известный режиссер и драматург Марк Розовский. Судьба молодых влюбленных Петра Гринева и Марии Мироновой и история их любви показана на фоне «русского бунта бессмысленного и беспощадного». Билеты: от 200 до 700 руб. 12+

«ОТ ВЕСНЫ ДО ВЕСНЫ»

В областной детской художественной галерее (ул. Советская, 26) 5 марта в 18.00 открывается персональная выставка Галины Насуленко «От весны до весны». В экспозиции представлены пейзажная живопись, натюрморты и портреты. Выставка продлится до 1 апреля.

ФЕМART

6, 7 и 8 марта 2020 в выставочном зале музея Машкова на Чуйкова, 37, пройдет фестиваль ФЕМART. Посвятят его женщинам-художникам и их творениям. В программе 6 марта с 12.00 до 16.45 перформанс «iznutri naruzhu» Лизы Уанко, в 17.00 начнется лекция «Что такое феминизм?». 7 марта в 12.00 устроят мастер-класс по каллиграфии, в 14.00 пройдет лекция «Трудно быть: мужчиной, женщиной, Богом», в 17.00 – лекция «Женщины-художники в современном искусстве», а в 17.30 покажут анимацию Дарьи и Марии Конопатовых. 8 марта в 11.00 начнется мастер-класс по технике Fluid-Art, в 13.00 и 17.00 пройдут интересные лекции, также в 17.00 откроется «Арт-лаборатория: создаем совместный холст». Всё - по входному билету.

«КЛАССИКА НЕ КЛАССИКОВ»

В программе предпраздничного концерта Царицынской оперы - самые популярные песни советского кино. А это гарантия того, что он обязательно понравится всем. «Каким ты был …», «Пилоты» и «Песня про зайцев» - эти песнидавно стали родными. А ведущими концерта будут, пожалуй, самые популярные герои советской киноклассики - Остап Бендер и Киса Воробьянинов. 6 марта в 18.30. Билеты: 200 – 1000 руб. 6+

7 марта 2020 в Волгограде

«АРОМАТЫ ВЕСНЫ»

В канун праздника 7 марта 2020 в 16.00 музей-заповедник «Старая Сарепта» приглашает волгоградцев на театрализованную экскурсию «Ароматы весны». Гости заглянут в старинную аптеку, узнают секреты духов и эксклюзивные рецепты, а затем помогут аптекарю найти все нужные ингредиенты и составят свой индивидуальный парфюм. Запись – т. (8442) 67-33-02. Билеты: 300 руб. 12+

В "Сарепте" откроют секреты ароматов. Фото: музей-заповедник «Старая Сарепта»

НОЧЬ БАТУТОВ «ВЕСНА PARTY»

Батутный парк Impulse (в «Акварели») отметит начало весны ночной вечеринкой. В программе 7 марта 2020 в 21.00 - интересные конкурсы, подарки, модная музыка от диджеев и световое шоу. Гостей ждут в кигуруми, разных костюмах и образах. Продлится веселье до двух ночи. Билеты: от 500 руб.

«VERDI. PASSIONE. ВЕРДИ. СТРАСТЬ»

В канун женского дня вас ждет оперный хит-парад шедевров великого итальянца. Солисты театра представят самые яркие и драматичные эпизоды известнейших опер Верди: «Травиата», «Риголетто», «Аида», «Трубадур», «Бал-маскарад», «Макбет», «Сицилийская вечерня». 7 марта в 17.00 вас ждет море страстей в Царицынской опере. Билеты: 250 – 1300 руб. 6+

ПЕЙНТБОЛЬНЫЙ ПОЕДИНОК

Незабываемо отметить женский день с подругами на пляже за Волгой приглашает парк-клуб «Бобры». Девушкам, женщинам и их рыцарям 7, 8 и 9 марта в 12.00, 14.00, 16.00 предлагают поучаствовать в пейнтбольном поединке, а их болельщикам - пожарить шашлык на пляже за Волгой. Бронь – т. (8442) 600-195. Билеты: девушкам 450 руб. (час игры, защита, одежда, 200 шаров).

«НА СЛУЖБЕ У ЛЮБВИ»

Волгоградская филармония 7 марта в 17.00 приглашает в ЦКЗ на концерт «На службе у любви». Прекрасную половину человечества поздравят самые романтичные и талантливые вокалисты Михаил Ребров, Даниил Зарипов, Арман Погосян и Евгений Фан, группа «Странники», ансамбль «Лазоревый цветок», Александр Сиваев и многие другие. Также в программе - иллюзионист Алексей Коротовских с магическим шоу, а хедлайнером праздника станет кавер-группа «Евротур». Билеты: 200 – 800 руб.

Прекрасную половину человечества поздравят романтичные и талантливые артисты. Фото: афиша

8 марта 2020 в Волгограде

ПРАЗДНИК КРАСОТЫ

Весеннее преображение, бесплатные услуги мастеров, лайфхаки и мастер-классы ждут 8 марта 2020 года волгоградок на празднике красоты в ТРК «Мармелад». С 15.00 до 18.00 на12 площадках будут работать визажисты, стилисты, парикмахеры, мастера маникюра, бровисты и другие. А одну из участниц ждет «Преображение» по изменению имиджа и стиля за три часа. Счастливицу выберут в 15.10. Будет еще много конкурсов и сюрпризов. Вход свободный.

КОНЦЕРТ И МАСТЕР-КЛАСС

В интерактивном музее «Россия - моя история» 8 марта 2020 посетителей ждут в 13.00 на мастер-классы по созданию бумажных букетов и открыток. Участие бесплатно, но по записи – т. (8442)97-91-81. В 14.00 и в 16.00 начнутся тематические экскурсии (по входному билету), а в 15.00 - праздничный концерт.

ДЕНЬ КРАСОТЫ И ТВОРЧЕСТВА

8 марта 2020 в ТРЦ «Акварель» откроются три ярких фотозоны, а с 15.00 до 17.00 всех ждут бесплатные мастер-классы по флористике, леттерингу, вечернему и дневному макияжу, а также по созданию уникальных ароматов парфюма.

Все девушки смогут бесплатно навести красоту.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В КИНО НА АВТО

8 марта 2020 волгоградцев приглашают бесплатно посмотреть два фильма о любви на парковке автокинотеатра в Дзержинском районе Волгограда (ул. Космонавтов 20А). В 20.00 на большом экране покажут «Красотку», а в 22.00 - «Дневник памяти».

«МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ»

Виртуальный концертный зал Волгоградской филармонии приглашает 8 марта 2020 в 16.00 отправиться в «Музыкальные путешествия» с популярной классической музыкой трех столетий в концертный зал имени Чайковского. В исполнении симфонического оркестра Московской филармонии под руководством Димитриса Ботиниса прозвучат Рапсодия в стиле блюз для фортепиано с оркестром Гершвина, «Симфонические танцы» Бернстайна из мюзикла «Вестсайдская история» и другие не менее великие произведения. ЦКЗ. Вход свободный.

«Я ПОМНЮ ВАЛЬСА ЗВУК ПРЕЛЕСТНЫЙ»

Волгоградский академический симфонический оркестр 8 марта в 17.00 приглашает в ЦКЗ на концерт, где править бал будет его величество вальс. В программе прозвучат вальс из балета «Спящая красавица» Чайковского и «Неудачное свидание» Цфасмана, «Весенние голоса» Штрауса и «Лунная серенада» Миллера, попурри на темы песен Джо Дассена и вальс из кинофильма «Жестокий романс». За пультом дирижеры Вадим Венедиктов и Душан Вилич. Билеты: 300 – 700 руб. 6+

«ЛЮБЛЮ, ЛЮБЛЮ, НО РЕЖЕ ГОВОРЮ…»

Праздничный вечер мужского обаяния - еще один способ поздравить любимых женщин. В программе - романсы и страстные арии, лирические стихи или зажигательные танцы, любимые кинохиты и мюзиклы. На сцене 8 марта 2020 в 17.00 - самые талантливые и обаятельные мужчины - артисты Царицынской оперы. Билеты: 200 – 1000 руб. 6+

9 марта 2020 в Волгограде

«НАЕДИНЕ С ТОБОЙ»

В сольном концерте Даниила Зарипова в музыкальном театре 9 марта 2020 в 17.00 прозвучат песни из репертуара Муслима Магомаева, Филиппа Киркорова, Григория Лепса, Аллы Пугачевой и даже группы Scorpions. Все – для прекрасных дам! Талантливый исполнитель выступит вместе с известными волгоградскими солистами: TALI, Юлией Большаковой и Михаилом Ребровым. Билеты: 300 руб.

Не пропусти!

«НЕВЫНОСИМАЯ ЛЮБОВЬ К ЛЮДЯМ»

В конце марта заслуженный артист России и премьер Театра Романа Виктюка Дмитрий Бозин вновь приедет в Волгоград - на это раз с поэтическим моноспектаклем «Невыносимая любовь к людям». Также желающих заняться творчеством ждет однодневный тренинг «Хранители тишины».

Дмитрий Бозин - это целая артистическая вселенная, живая, мощная, невероятно чувственная. Наблюдать его игру на сцене, словно быть причастным к театральному таинству. Тем интереснее его сольные проекты.

В спектакле прозвучат произведения одного из самых известных испанцев, Марины Цветаевой и Иосифа Бродского, Владимира Маяковского, Осипа Мандельштама, Александра Дольского, Редьярда Киплинга и Михаила Зощенко.

ДК Профсоюзов, пр. Ленина, 4.

25 марта в 19.00.

Билеты: 600 – 2000 руб. 12+