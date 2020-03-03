Забрал родной отец: мальчик, которого избивали мать и отчим, нашел любящую семью

Эту историю про шестилетнего волгоградца помнят, наверно, все: долгое время малыш подвергался бесчеловечным пыткам со стороны отчима и родной матери. За плохие отметки дома мальчика избивали до крови. Жуткие раны на руках, свезенная кожа, синяки по всему телу, рваное ухо – от фотографий из уголовного дела плохо становилось даже взрослым. Вову* сравнивали с «мальчиком на гречке» и требовали навсегда забрать у родной матери, которая позволяла чужому дяде колотить парнишку. Сегодня за малыша можно порадоваться: за два месяца его жизнь круто изменилась, и у него теперь новый дом, новая семья и родной отец.

Я – ОТЕЦ

Сколько бы еще продолжались пытки над Вовой – неизвестно, если бы мальчика не спас неравнодушный сосед.18 декабря житель одной из многоэтажек по улице Курчатова в Кировском районе позвонил в полицию и рассказал, что молодая пара измывается над сыном. К счастью, отреагировали быстро: семью проверили, ребенка со следами свежих побоев забрали в больницу, отчима – в отделение.

Выяснилось, что помимо рукоприкладства, малыш терпел голод, а чтобы синяки не заметили в школе, его туда просто перестали водить. В итоге 25-летний отчим попал под следствие, а 22-летнюю мать лишили родительских прав. Так малыш попал в приют. Конечно, больше всего на свете он мечтал вернуться домой, где бы его не били. И мечты Вовы сбылись – за ним приехал родной папа, которого он видел совсем маленьким и уже не помнил.

- Мы узнали об этой ужасной ситуации из СМИ, - рассказала Анастасия, супруга Вовиного отца. – Конечно, сразу же поехали в Волгоград, муж установил отцовство через суд.

Новая семья очень просит не называть их настоящих имен и не публиковать фотографий – чтобы защитить мальчика, которому и так в жизни досталось. С «КП-Волгоград» Настя согласилась поговорить на условиях анонимности.

Уже 31 января ребенок переехал к папе Игорю и маме Анастасии. Совпадение, но супруги, поженившиеся не так давно, очень мечтали о детях. Конечно, они еще будут, но Вова стал, как говорят Алферовы, первенцем в их крепкой и дружной семье.

О МАМЕ НЕ ГОВОРИТ

Новая мама Вовы Анастасия работает детским психологом. И теперь помогает мальчику избежать психологической травмы. 29-летний папа - охранник. Для него теперь дело жизни - защитить сына от любых невзгод.

- Это уважаемые люди, их все знают в селе, - говорит об Алферовых их соседка. - Семья благополучная, оба работают, чтобы в доме все было.

О прошлом супруги не очень хотят вспоминать.

- Вова знал о родном отце, но видел его совсем маленьким и просто не помнил об этом, - говорит Настя. – У Игоря очень болела душа за сына. Он о нем вспоминал, высылал деньги. Но бывшая запрещала общаться. У нее была другая жизнь с другим мужчиной.

Самое главное, что у Вовы теперь все наладилось.

- Вова отлично адаптировался к новой жизни. Он ничего плохого не вспоминает. И про маму разговор не заводит. С нами отношения замечательные. Мы его познакомили с нашей большой семьей, - продолжает девушка, ставшая для Вовы новым близким человеком.

Родители отдаются полностью новым заботам. Хотят, чтобы их сын окунулся в интересную жизнь.

- Мы ходим в школьный кружок с математическим уклоном. Так же Вова посещает кружок детского фольклора в доме культуры. Друг другу признаемся в любви каждый день. Вове очень не хватало ласки, нежности, заботы. Мы чувствуем, как он тянется к нам. Подружился с моей мамой, называет бабулей, дедушку любит.

Кстати, родная мать Вовы не препятствовала и даже сама собрала сыну вещи. Сейчас 22-летней девушке придется исправлять ошибки прошлого.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

- 17 февраля родную мать лишили прав. Мальчик находится с родным отцом, который установил отцовство и забрал сына на воспитание. Семья полная, очень благополучная, - прокомментировала «КП-Волгоград» уполномоченный по правам ребенка в Волгоградской области Нина Болдырева.

*Имена и фамилии героев публикации изменены согласно законодательству.

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