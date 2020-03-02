2020-03-02T15:11:12+03:00
Экономика

Лидером рынка в сегменте спецтехники снова стал ВТБ Лизинг

ВТБ Лизинг занял первое место по новому бизнесу и размеру портфеля в сегменте спецтехники по итогам исследования российского лизингового рынка за 2019 год, проведенного рейтинговым агентством «Эксперт РА»
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Также компания стала лидером по объему портфеля медицинской техники и фармацевтического оборудования и вошла в топ-2 по числу новых договоров лизинга.

По итогам 2019 года ВТБ Лизинг увеличил объем нового бизнеса в сегменте спецтехники до 18,8 млрд рублей, что более чем в два раза превышает аналогичный показатель предыдущего периода. При этом доля льготного лизинга в новом бизнесе составила 14% (или 2,7 млрд рублей). На 1 января 2020 года портфель компании в этом сегменте составлял порядка 26,9 млрд рублей (рост — на 88% с начала года).

«Мы видим большой потенциал по дальнейшему развитию продаж в лизинг в сегменте спецтехники. В настоящее время запущены масштабные нацпроекты, которые, безусловно, потребуют значительного роста парка оборудования в стране. К тому же с популяризацией лизинга все чаще малый и средний бизнес используют данный инструмент финансирования для реализации собственных программ технического перевооружения. Все это дает возможности для развития лизинга в стране, но при этом требует от отрасли повышения конкурентоспособности по сравнению с банковским финансированием, формирования новых, востребованных потребителем продуктов, качественного управления бизнес-процессами. ВТБ Лизинг сегодня активно развивается, постоянно расширяет и актуализирует линейку продуктовых предложений и стремится быть лидером рынка по уровню удовлетворенности наших клиентов», - отметил Дмитрий Ивантер, генеральный директор ГК ВТБ Лизинг.

В основном рэнкинге «Эксперт РА» ВТБ Лизинг вошел в топ-3 по объему нового бизнеса (133,2 млрд рублей) и размеру портфеля (580,1 млрд). При этом компания заняла 2 строчку в рейтинге по новому бизнесу в сегментах железнодорожной техники (48,3 млрд р.), легкового автотранспорта (33,3 млрд р.) и телекоммуникационного оборудования (3,9 млрд р.).

ВТБ Лизинг по размеру портфеля возглавил рейтинг компаний в сегменте медицинской техники и фармацевтического оборудования (1,3 млрд р.), а также вошел в топ-2 крупнейших игроков в сегментах железнодорожной техники (282,1 млрд р.), оборудования для нефте- и газодобычи и переработки (18,9 млрд р.), а также телекоммуникационного оборудования, оргтехники и компьютеров (5,5 млрд р.).

33,5 тысячи новых договоров лизинга в 2019 году заключила компания и по этому показателю вошла в топ-2 крупнейших игроков рынка. По количеству железнодорожных вагонов на 01.01.2020 ВТБ Лизинг являлся крупнейшей лизинговой компанией страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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