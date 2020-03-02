Для милых дам: ТОП-7 подарков на 8 марта и не только

На этот случай, на помощь придут оригинальные аксессуары бренда Volkswagen от официального дилерского центра «Волга-Раст», это фантастически качественная продукция со стильным дизайном. Особенно по вкусу они придутся автолюбительницам бренда Volkswagen.

Специально для вас Дилерский центр Volkswagen «Волга-Раст» приготовил «Топ-7» подарков, разнообразных по цене и функционалу, которые абсолютно точно будут хорошим презентом к празднику.

1. Кружка термос коллекции GTI. Артикул:5KA 069 604

Потрясающая красная кружка с глянцевой поверхностью и лазерной гравировкой в виде серебристой надписи - GTI. Кружка выполнена из высококачественных материалов, сохранит тепло и первозданный вкус вашего напитка. Модный и необходимый аксессуар для автоледи.

Цена: 2602.00 руб.

2. Термокружка. Артикул: 15D 069 604

Демократичная по дизайну термокружка, синего цвета с глянцевой поверхностью и лазерной гравировкой в виде серебристой надписи- R. Кружка выполнена из высококачественных материалов, сохранит тепло и первозданный вкус вашего напитка.

Фото: Волго-Раст.

Цена: 2602.00 руб.

3. Плюшевая игрушка. Артикул: 000087576D 3H1

Стильная плюшевая игрушка станет отличным подарком не только для маленьких представительниц прекрасно пола, но и взрослых, в качестве стильного аксессуара в автомобиль.

Фото: Волго-Раст.

Цена: 2376.00 руб.

4. Бейсболка. Артикул:7Е0084300B

Хлопковая бейсболка ярко- желтого цвета, подойдет как для маленьких представительниц прекрасно пола, так и для взрослых, стильный дизайн и цвет будет выгодно выделять вас из толпы на солнечном пляже.

Фото: Волго-Раст.

Цена: 1 220.00 руб.

5. Ключница Volkswagen. Артикул: 111 087 703 A

Ключница - стильный декоративный элемент для прихожей в квартире или доме. Изделие сделано из металла в виде пластины Volkswagen с 5 крючками и надежным фиксатором на стену. Черный цвет универсальный, поэтому ваша вторая половинка без проблем найдет, где повесить необычный предмет.

Фото: Волго-Раст.

Цена: 1563.00 руб.

6. Сумка на ремне. Артикул: 1H0087319

Сумка – модное дополнение образа. Аксессуар сделан в бело-голубых тонах, а переднюю часть украшает логотип бренда и изображение одной из его культовых коммерческих разработок. Благодаря прочному и достаточно широкому ремню носить сумку очень удобно, а наличие двух вместительных отделений делает её незаменимой в повседневной жизни и во время прогулок. Такой подарок оценят те, кому нравится выделяться из толпы.

Фото: Волго-Раст.

Цена: 2575.00 руб.

7. Кружка. Артикул: 000069601K 084

Фарфоровая кружка с логотипом Volkswagen и рисунком автомобиля. Эта вещь отлично впишется в вашу кухню или станет украшением вашего рабочего стола. Кружка выполненная из качественных материалов и произведена в Германии.

Фото: Волго-Раст.

Цена: 837.00 руб.

Хоть и 23 февраля позади, впереди еще много поводов для того чтобы преподнести оригинальный подарок своему коллеге, знакомому или другу – мужчине. Мы подобрали для вас несколько аксессуаров, которые точно порадуют будущего владельца.

Ключ для открывания бутылок. Артикул: : 000 087 703 CT JKA

Открывашка для бутылок с функций нажатия. Удобный и стильный аксессуар для дома. Выполнена в серебристом цвете с логотипом Volkswagen.

Купить открывашку для бутылок Волгоград

Купить открывашку для бутылок. Оригинальный аксессуар Volkswagen Волгоград.

Фото: Волго-Раст.

Цена: 271.00 руб.

Бокал. Артикул: 311 069 601 С

Керамический бокал с изображением автомобиля Volkswagen, стильного черного цвета с глянцевой поверхностью.

Фото: Волго-Раст.

Цена: 1456.00 руб.

Перочинный нож. Артикул: 000 069 692 A

Перочинный нож Victorinoх c логотипом Volkswagen и кольцом для ключей. Инструменты: лезвие из нержавеющей стали, консервный нож, открывался для бутылок, штопор, пинцет, зубочистка. Неотъемлемый аксессуар для мужчины.

Фото: Волго-Раст.

Цена: 2098.00 руб.

Приобрести оригинальные аксессуары и детали вы можете в официальном сервисном центре Volkswagen «Волга-Раст» на Мамаевом Кургане.

Ул. Землячки, 82Г

Т.+7(8442)781-333

vw.volga-rast.ru

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