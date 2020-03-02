Сладкие подарки от «Конфетки-Бараночки» для прекрасных дам

Кондитеры уже подготовили специальное праздничное оформление к 8 Марта для тортов, пирожных и имбирного печенья, которые непременно порадуют прекрасных дам. Выражайте ваши чувства и дарите оригинальные подарки для ваших любимых, коллег и друзей.

В кулинариях «Кофетки-Бараночки» всего за пять минут можно собрать все для праздничного стола - от мяса и горячих блюд, салатов, пирогов и разнообразных закусок до изысканных лакомств. А можно даже не выходить из дома и сделать заказ на сайте конфеткибараночки.рф.

Всю праздничную продукцию от «Конфеток-Бараночек» жителям Волгограда доставят к столу всего за 59 минут. Стоимость доставки – 250 рублей, а при заказе от 1000 рублей угощение и подарки привезут бесплатно.

Доставка осуществляется в 4 района: Ворошиловский, Центральный, Дзержинский и Советский (кроме поселков Гумрак, Аэропорт, Максима Горького и Верхняя Ельшанка, микрорайонов «Родниковая долина» и «Янтарный город»).

Рекомендуем выбрать для многочисленного семейства, коллег и одноклассниц наборы из имбирного печенья и имбирных пряников.

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Изысканный вкус, большой ассортимент и нежное красочное оформление порадуют своей оригинальностью.

Отличным подарком станут кап-кейки в виде цветочных букетов. Пропитанный сиропом лимонный бисквит со сливочным или сырным кремом придется по душе милым девушкам.

Для большой компании, семейного праздника или корпоратива отличный выбор – торт «Мужской каприз». Изысканный вкус медового торта с творожным кремом и начинкой из вишни, кураги и чернослива порадует самых капризных сладкоежек.

Для мам и бабушек отличным подарком станет украшенный тюльпанами торт «Вальс цветов» с кремом-чиз и вишневым заварным кремом.

Для тех, кто приглашен в гости отлично подойдет торт «Лакомый кусочек» с маком, курагой, орехами и нежным сливочным кремом со сгущенкой.

Настоящим украшением стола в честь 8 Марта станет торт «Азалия». В нем пропитанный малиновым сиропом миндально-кокосовый бисквит великолепно сочетается с заварным крем, меренгой и крем-чиз.

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Для любителей оригинальных вкусов - торт «Яблоко в соленой карамели» и торт « Красный бархат». И не менее лакомый и красивый торт «Вдохновение». Выбор за вами.

Приходите за вкусными подарками для любимых женщин в народную кулинарию!

Сайт: конфеткибараночки.рф

Тел. сall-центра: +7 (8442) 55-10-50

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