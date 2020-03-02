Самому титулованному строителю Волгограда 2 марта исполняется девяносто лет

Он строил наш город-герой более полувека и за такую поистине титаническую работу удостоен самого большого среди сегодняшних представителей отрасли числа государственных наград. Эти масштабные цифры, как и нескончаемое количество возведенных социальных и промышленных объектов, которыми мы пользуемся и эксплуатируем до сих пор в Красноармейском, Центральном, Краснооктябрьском, Кировском районах Волгограда, являются конечным итогом работы Артемова. И он мог и был достигнут исключительно благодаря уникальности характера этого человека - неутомимого, деятельного, решительного, бесстрашного. Характера новатора, не терпящего предательства и лицемерия, в сложнейшие моменты жизни обнаруживавшего способность искать и находить путь из тупика.

«Наше поколение закалила война»

«Зимы 1942 - 1943 годов были суровыми, морозы трескучими. Старший брат Андрей и племянница Лида из-за холода и оборванности бросили ходить в школу. В нашей семье на 4 человек было 2 пары валенок. Когда кончились дрова, мы со старшим братом сколотили примитивные сани, постругав ножом полозья и 2 - 3 раза в неделю впрягались в них, шли в лес, рубили сушняк и везли домой. Это был настоящий каторжный труд. Все время хотелось есть. В хуторе начались болезни. На «мельницах» (два жернова- один обтесанный гранитный камень закреплялся намертво, а второй, верхний, с дыркой посередине, через ось вращался с помощью ручки) мололи желуди, сухие груши, семечки и пекли оладышки. Каждый день, идя в школу или из школы, я ставил и проверял петли на заячьих тропах. Это оказалось большим подспорьем к нашему столу. Я научился сдирать шкурки, отмачивать их в кислом молоке, высушивать на теплой лежанке и затем дубить. Так в конце зимы я сшил своей племяннице Лиде заячью шубу, настегав на зипун шкурки. Подобной роскошной вещи в нашем хуторе не было ни у кого», - вспоминает себя Герасим Иванович в войну. А мальчику было всего двенадцать!

Неимоверное напряжение почти четырех лет войны народ наш выдержал только благодаря духовному стержню, позволившему не сломаться, - сегодня это все очевиднее. Будущая победа воспринималась общенародной национальной задачей, от мала до велика. Неудивительно, что, несмотря на все тяготы, для поколения детей войны это время и впрямь стало главным фактором, сформировавшим их гражданскую зрелость. Задало направление дальнейшего развития страны. Подчеркнем - эффективного развития, уже с их помощью! И в сознании Герасима Артемова сформировалась та духовная крепость, которую позже уже невозможно было ничем сокрушить: она не страшила добираться из степного хутора Красинского до Ленинграда под стылыми теплушками - голодному, раздетому - только бы реализовать цель учиться. И стала абсолютно непреодолимой, когда Артемов с дипломом знаменитой ленинградской «корабелки» приехал работать в Волгоград.

Новатор большой химии

- В начале 1963 года на химзаводе им. Кирова ВСНХ СССР было озвучено решение о создании в Волгограде института для проектирования Волгоградского химкомбината на юге города - будущего ВПО «Каустик». В список инженеров, рекомендуемых для этой работы, попал и якак старший инженер-механик, - вспоминает сегодня Герасим Иванович. - Занимался подбором оборудования, машин, механизмов из существующих каталогов, их привязкой, разработкой чертежей фундаментов и т. д. Контролировал все технологические расчеты и принимал по ним окончательные решения - я уже хорошо знал все нюансы, поскольку строил, пускал и в последующем работал на производстве хлорофоса, тиофоса, метафоса на площадке «М» химзавода им. С. М. Кирова. Однако после посещения нашим руководством Совнархоза (В. Я. Беляевым) европейских производств в Англии и Франции настоятельно стали продвигать в жизнь идею перепроектирования производства ядохимикатов для выноса оборудования на открытые площадки. Представляете, каким мог быть вред среде? Я подготовил двадцатистраничное обоснование невозможности такого строительства, отстаивая свой вариант. Были бурные дебаты в институте, потом в Совнархозе, но первый заместитель Председателя Совета народного хозяйства В. Я. Беляев мою докладную одобрил и сказал директору строящегося комбината: «Вот тебе готовый начальник цеха. Он его спроектировал, вот пусть возводит и эксплуатирует. В институте ему работать не дадут». Так я приступил к обязанностям начальника цеха № 8 производства ядохимикатов Волгоградского химического комбината. После блестящего пуска и освоения мощности цеха Артемова бросают на прорыв - для создания и организации производств товаров народного потребления и бытовой химии.

Фото:Ирина Симонова. В строительство и работу ВПО «Каустик» Герасим Артемов вложил много души и сил.

В 1969 году Артемова назначают заместителем директора по строительству этого перспективного предприятия. «Много было сложностей - по любому объекту. Взять создание производства гранулированной соды. Оно тогда в нашем городе велось ртутным методом, а нужно было иметь диафрагменный каустик, - продолжает свой рассказ юбиляр. - При создании такого производства ВПО «Каустик» становилось ведущим предприятием в стране по объему и качеству данного вида продукции. Поэтому стройка как особо важная шла под контролем инстанций ЦК КПСС. Еженедельно работал областной штаб, заседания которого вел я. Сколько проблем пришлось решать, сколько схем находить при доставке оборудования для этого объекта - не пересказать: его везли из Италии через порт Жданов, затем по Волго-Донскому каналу в Волгоград... А ведь это были сверхгабариты! Даже немало повидавший на своем веку Л. А. Костандов, который посещал объект и в ранге министра химической промышленности, и как заместитель председателя Совета Министров СССР, был несказанно удивлен нашим размахом. Оказавшись на трассе, по которой транспортировались 36-метровые аппараты-грануляторы и понаблюдав организацию перевозки этих махин около 47 тонн весом, проехав по новой дороге, заглянув в отстроенные профилакторий и пионерлагерь, он по-человечески растрогался: «Молодцы, в дело тратите государственные средства».

А строительство производства по получению «повидена», за которую мы были удостоены Государственной премии? До этой нашей работы донорская кровь в стране, да и во всем мире, хранилась в золотых сосудах, и все же кровь окислялась из-за проникновения ионов кислорода через толщину сосудов и становилась непригодной для применения. С пуском производства поливинилиденхлоридной пленки весь мир хранит кровь в сосудах из поливинилхлоридной смолы. Сегодня ни одна хозяйка не может обойтись без пищевой пленки «повиден». В нее упаковывают пищевые продукты вся страна и весь мир!

Порой бессонными ночами думаю: я много делал в жизни ошибок. Но в главном все-таки шел всегда верным путем».

Верным поступком он всегда считал и свое категорическое несогласие на строительство производства базудина в составе 9 цехов на ВПО «Каустик». Как руководитель делегации не стал подписывать документы на приемку техдокументации данных объектов, хотя контракт на поставку оборудования из Германии между ФРГ, Францией как посредником и Советским Союзом подписал сам Л. И. Брежнев! Документ на поставку производства стоимостью более 6 млрд франков только увеличивал дефицит иностранной валюты в бюджете страны, да и ядохимикат, из-за которого разгорелся сыр-бор, был необходим лишь для обработки хлопковых полей от так называемого хлопкового проволочника. Но бескомпромиссное категорическое «нет» опасной стройке руководителей «Каустика» стоило рабочих мест и директору предприятия Ситанову, и Артемову. В. С. Ситанов в возрасте 56 лет был досрочно отправлен на пенсию. Артемов категорически не принял отставку своего руководителя и ушел не только с предприятия, но и из отрасли- не принял предложения Минхимпрома возглавить один из заводов в стране. После них «Базудин» 10 лет возводили - без результата. И вот как Герасим Иванович сейчас рассуждает: «Если бы мы тогда, прошу прощения, умылись дерьмом и согласились бы на строительство, учитывая последовавшую вскоре в стране разнузданную коррупцию и «прихватизацию», мы бы настоящими олигархами могли заделаться, только с советским лицом». И все равно настаивает - не жалеет о принятом тогда решении. «Базудин»-коррупция высшего руководства Страны Советов.

Опережал время, строя жилье

Что и говорить, совсем нестандартно подходил Артемов и к решению проблем строительства объектов социальной сферы. Он первым внедрил хозспособ, зарегистрировав СМУ с одноименным названием как самостоятельную строительную организацию ВПО «Каустик», на собственном балансе в Госплане СССР и Минхимпроме. «Строители предприятия в основном были «завязаны» на основное производство. А жилье-то нужно строить, детские сады и прочие объекты инфраструктуры! Для этого требовались принципиально новые пути решения проблемы, поскольку все предпринимаемые усилия были неэффективны», - вспоминает он. - Хозспособ был тогда совершенно новым делом, впервые примененном в Горьком (Нижний Новгород). Пошли их путем. Не сразу, но в итоге такая форма работы стала настоящим прорывом в плане увеличения объемов строительства собственными силами. Юридическая независимость помогала мне как замдиректора через Госплан, Госснаб, Министерство и другие распределительные системы привлекать новые ресурсы, в том числе и для основной деятельности предприятия…»

Фото:Ирина Симонова. Дворец культуры «Химик», построенный Герасимом Артемовым.

В начале девяностых Герасим Иванович загорается новой идеей - создания консорциума «Универсалстрой» путем объединения в едином комплексе компании со своими собственными механизмами финансирования затратных стройпроектов и мощной производственной базы. И это было крайне смело, как и непопулярно: в те годы Волгоград оказался чуть ли не центром финансовых «пирамид», организаторы которых и не думали вкладывать привлеченные средства в реальное производство - для себя старались.

- Я же пытался предпринимать самые решительные шаги для развития консорциума как перспективного варианта строительства, - вспоминает Герасим Иванович. - Кто-то считал эти меры нереальными, кто-то - дерзкими. Но для меня главным был результат: реализация каждой новой идеи помогала консорциуму получать очередной импульс для развития - необычайно мощный по нашим провинциальным меркам. Перебираю в памяти, стараясь представить кого-то из тогдашних руководителей трестов, пусть и самых креативных и достойных, которые бы в один прекрасный момент обратились к премьеру страны: «Дайте нашей организации льготный кредит в 20 миллиардов!» Нам же эти 20 миллиардов удалось получить под 90 процентов годовых! Мы строили за кредиты, круглосуточно, в три смены, что в условиях экономической нестабильности, конечно, всегда рискованный вариант. Но квартиры же люди получали! Я кого-нибудь подвел? В конечном счете даже скептики несли к нам в банк свои сбережения, строили жилье через «Универсалстрой».

Я бы не мог построить целую улицу из шестнадцатиэтажных домов в Краснооктябрьском районе, если бы не наш Акобанк «Волга». Для вкладчиков банка были очень выгодные условия, поэтому многие, в том числе и работники администрации всех уровней, руководители предприятий и сами банкиры, решали свои жилищные проблемы через консорциум.

Фото:Ирина Симонова. Офис Консорциума «Универсалстрой» на ул. 13-й Гвардейской.

По сути, банк стал первым и единственным кредитно-финансовым учреждением для строительной сферы Волгограда, да и в стране в целом. Через льготное долгосрочное кредитование банк помогал «Универсалстрою» обеспечивать намеченные объемы строительства. Особенно существенной и полезной была его деятельность для ремонтно-строительных организаций консорциума. Сегодняшняя власть после 30-летних метаний и экспериментов пытается приблизиться к тем решениям, которые были осуществлены, опробованы консорциумом и Акобанком «Волга».

На всю сумму паевых взносов консорциум с Акобанком «Волга» выпустил акции. Революционной по тем временам новацией стала и идея выпуска банком облигаций для непрерывного пополнения кредитных ресурсов, хочется добавить. Их можно назвать предвестником еще одного знакового явления наших дней- долевого финансирования строительства. Эти ценные бумаги артемовских фирм были обеспечены как денежными средствами банка, так и недвижимостью - готовыми квартирами в домах, построенных подразделениями консорциума. Двойная защита облигаций обеспечила надежный приток денежных средств. Поэтому происходившая инфляция в стране не затрагивала внутренний капитал компании. А непрерывная продажа и получение выручки от движения облигаций существенно сглаживала острые углы того рыночного беспредела, в котором приходилось в тот момент работать.

И еще об одном новаторском направлении работы Г. И. Артемова важно упомянуть: как руководитель фирмы нового типа, председатель консорциума «Универсалстрой» старался сделать все, чтобы переломить ситуацию в подходах к качеству жилья на уровне города. Результат? Артемовские дома - на ул. Хользунова, на ул. Чуйкова - для сотен волгоградцев становились тем примером, который заставлял людей менять свои представления об уровне современного комфорта и культуре общежития.

Фото:Ирина Симонова. Жилой комплекс по ул. Хользунова.

Когда гости приходили на новоселья в квартиры по этим адресам и видели отделку квартир, их масштабы, они поневоле уходили с мыслями о необходимости модернизации и своего собственного жилища. И зачастую делали это по образу и подобию жилья в артемовских многоэтажках. Хотя если говорить откровенно, то и для консорциума вопросы качества были серьезной проблемой. Удовольствие не из дешевых. Тем более что и помимо этого консорциум нес множество издержек. Например, многие жильцы заселялись, еще даже не являясь собственниками новых квартир, - можно сказать, в долг. И затем еще несколько лет расплачивались за «квадраты» из своего заработка…

Фото:Ирина Симонова. Высотка на ул. Чуйкова.

Многие коллеги тогда из-за этого грозили Артемову пальцем, мол, доиграешься, погубит тебя доброта. Финансовые проблемы должников и впрямь в конечном счете ложились на его плечи как руководителя и собственника проекта. И он ощущал неимоверную тяжесть ноши. Но не оглядывался назад, вперед смотрел. Стройка завода по производству теплых панелей, на который кредит «Универсалстрою» (заметьте, не городу и даже не области!) сам председатель правительства дал, была также в русле философии комфортного жилья, которую он, Герасим Иванович, единственный в тот момент и проповедовал.

Вот такая он масштабная, деятельная личность. Побольше бы таких сегодня…

С юбилеем Вас, Герасим Иванович! Многие лета!