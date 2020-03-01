За сожжением 14-метрового чучела Масленицы наблюдали десятки тысяч волгоградцев

Несколько десятков тысяч волгоградцев посетили праздник «Широкая масленица» и проводили зиму. Первый день весны выдался солнечным, теплым. Он и собрал столько народу в пойме реки Царицы, где состоялись массовые гуляния.

Отметили с размахом: на более чем тридцати площадках проходили самые разнообразные мероприятия.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Отметили с размахом: на более чем тридцати площадках проходили самые разнообразные мероприятия. Кто-то наслаждался только что испеченными блинами с множеством вкуснейших начинок. Где-то пели и плясали, другие испытывали свои ловкость, выносливость и смекалку.

Волгоградцы гуляли и плясали.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Конечно же все с нетерпением ждали сожжения чучела Масленицы ростом 14,5 метров. Статная дама стояла вдали (правила пожарной безопасности), но всегда была в центре внимания из-за своих габаритов. До самого вечера в воздухе витал запах блинов, выпечки и других угощений. А ближе к пяти запылало чучело.

Где-то пели и плясали, другие испытывали свои ловкость, выносливость и смекалку.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Надо сказать, в центре города было как никогда людно. Водители стояли в пробках, а в пойме собрались тысячи людей. После мероприятий все хлынули по домам. В мэрии предусмотрели, что пассажиропоток увеличится, и пустили дополнительные трамваи и автобусы. Все было максимально удобно для людей.

Но в центре внимания всегда было чучело Масленицы.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Все с нетерпением ждали его сожжения.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Зрелище получилось завораживающим.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

И пугающим одновременно.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Так горожане простились с зимой и встретили весну.Фото: Геннадий БИСЕНОВ