Иван Голунов: Если бы я писал про Волгоград, спросил бы, где асфальт

Перед выступлением Ивана Голунова на фестивале "Вместе медиа. Юг и Северный Кавказ" у входа в аудиторию был такой аншлаг, что чиновникам стоило бы схватиться за сердце: если все эти люди и правда хотят научиться и научатся писать расследования, то скрыть в этом городе ничего не удастся. Впрочем, журналист, который очень много времени посвятил расследованию махинаций на проектах благоустройства сразу сказал, что благоустройство - это не про Волгоград.

- Если бы я писал про Волгоград, я задался бы вопросом "Где асфальт?", - начал свое выступление Голунов. Возможно, какие-то места и привели в порядок, но с тротуарами в центре города по-прежнему беда. Мероприятие проходило в "Точке кипения" в новом корпусе политеха. На пути в это модное место, в котором регулярно обсуждают бренд и имидж города, на тротуарах можно если не подвернуть ноги, то испортить обувь точно.

"Обращай внимание на мелочи, там скрываются миллиарды". "Ищи, кто на этом зарабатывает". "Надо смотреть на всё собственными глазами и разглядывать детали", советует Иван Голунов журналистам, рассказывая, как во время собственных расследований про благоустройство всегда разглядывает, откуда привезли плитку, гранит и т.д.

- После того, как я про это написал, этикетки стали срывать. Теперь вы их не увидите.

В Волгограде, кстати, это помогло журналистам вскрыть обман при благоустройстве Верхней террасы набережной, когда подрядчик вместо итальянских скамеек поставил малые формы местного производителя. Обратив внимание на лейбл и посмотрев на разницу в цене, волгоградцы поняли, что кто-то на этом прилично сэкономил. Об этом писала и "КП-Волгоград", после чего последовала проверка прокуратуры, а подрядчик вернул сэкономленные деньги в бюджет города.

"Сопоставляйте данные", "Изучайте героя, листая гугл до конца", продолжал раздавать советы Голунов.

- У нас в России несложно узнать, кому принадлежит то или иное заведение, тот или иной участок земли, - рассказывает Иван. Как это сделать, он показал на примере, продемонстриров фискальный чек из заведения, в котором он пообедал.

- Узнаете, что за заведение? - показывая фото с коллегами, спрашивает Голунов у волгоградских журналистов. Никто не узнал, что это ирландский паб на улице Карла Либкнехта по соседству с Димитриевским кладбищем, где находятся административные помещения похоронной компании "Память". Голунов показал, как с помощью одного только чека можно узнать очень многое о собственнике заведения.

Далее всего за 10 минут Голунов изучил ситуацию с законностью скандальной постройки у Центрального банка. Глядя на кадастровую карту и квадрат Банковского переулка, Иван предупредил волгоградцев: возможно, у вас и этого фонаря, и этой площади не будет.

СПРАВКА «КП»

Иван Голунов – российский журналист, корреспондент интернет-издания «Медуза», автор ряда резонансных расследований о коррупции в высших эшелонах власти.

Широкую известность получил после того, как 6 июня его задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Но далее ситуация приняла неожиданный поворот: дело на журналиста закрыли, а затем уволили шестерых сотрудников полиции, в том числе двух генерал-майоров.