2020-02-29T15:46:38+03:00
Происшествия

"Тост говорят вокруг шеста, именинница ведет сториз": Блогер из Волгограда, пострадавшая из-за сухого льда, снимала вечеринку на видео

Елена Переверзева была в числе приглашенных на день рождения блогера Екатерины Диденко
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Волгоградка пришла на праздник с новым возлюбленным, его не спасли. Фото с личной странички Елены.Волгоградка пришла на праздник с новым возлюбленным, его не спасли. Фото с личной странички Елены.
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В числе приглашенных на банную вечеринку к "аптечному" блогеру Екатерине Диденко (где погибли три человека) оказалась и волгоградка Елена Переверзева. Она пришла туда со своим новым возлюбленным по имени Юра. Это он стал третьей жертвой сухого льда в бассейне. 30-летний мужчина скончался в больнице. Волгоградка жива, но в состоянии шока.

Елена работала у нас квест-компании «Квадрат», но четыре года назад уехала в столицу. Там познакомилась с Юрием Тоже на вечеринке, правда, другого формата.

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Волгоградка потеряла на вечеринке у Екатерины Диденко любимого мужчину
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«Мы познакомились на сеk$-вечеринке. Если бы мне ещё полгода назад кто-то сказал, что существуют такие тусовки и на одной из них мы познакомимся со своим будущим мужчиной — я бы смеялась до всхрюкиваний и нервного тика, но, как говорится, не зарекайся). На той вечеринке все были в чёрном. Примерно 300 человек. Огромный танцпол, бар, зона Шибари (связывание), порка, VR-поrno, зона чайных церемоний и ещё много чего, даже отдельная комната для тех, кому захотелось прямо здесь и сейчас», - вот как описывает их встречу волгоградка Елена.

Теперь она не Елена из Волгограда, а «Ленка-извращенка» - именно так она позиционирует себя инстаграме. У девушки уже тоже полмиллиона подписчиков, которым она любит давать советы и раздавать подарки.

Чем занимаются гости на вечеринке у блогера - правильно, снимают трансляцию. Волгоградка записала видео за несколько минут до трагедии.

Чем занимаются гости на вечеринке у блогера - правильно, снимают трансляцию. Волгоградка записала видео за несколько минут до трагедии.

«Вот так проходит вечеринка у блогеров – тост говорят вокруг шеста, именинница ведет сториз, снимая происходящее, - и гости тоже ведут сториз». Это последнее видео на страничке Елены, за несколько минут до того, как случилось неминуемое.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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