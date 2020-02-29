Нашли обломки разбившегося под Астраханью вертолета: за штурвалом погиб волгоградец

В два часа ночи 29 февраля спасатели обнаружили разбившийся под Астраханью вертолет. Нашли обломки Robinson в сорока километрах от населенного пункта Линейное Наримановского района Астраханской области. На момент ЧП в "вертушке" был только пилот. Он погиб. Как стало известно, за штурвалом был волгоградец – Виктор Климочкин.

Этого пилота в Волгограде, да и не только, хорошо знают многие. Климочкин – был директором некоммерческого партнерства "Клуб вертолетного спорта" и основателем ООО «Аэросоюз Волгоград». Это единственная компания в Волгоградской области, которая специализируется на аренде и лизинге воздушных судов и авиационного оборудования.

Виктор Климочкин был опытным пилотом. Что случилось этой ночью, неизвестно. Фото из архива КП.

О том, что за штурвалом Robinson был именно Климочкин, подтвердил его коллега.

- Да, я уже в курсе, хоть сейчас нахожусь в Сургуте. Мне утром позвонили близкие Виктора и сообщили это трагическое известие. Знаю только, что ночью летел, что случилось непонятно, - говорит сотрудник волгоградского «Аэросоюза».

Кстати, 17 февраля у Климочкина был день рождения. Ему исполнилось 54 года.

Вертолет разбился, когда возвращался из Астраханской области в Волгоград. Фото ГУ МЧС по Астраханской области.

Напомним, трагедия произошла вечером 28 февраля в Астраханской области. Сообщение о том, что упал вертолет поступило спасателям в 20.15 по местному времени. Несколько часов разбившуюся «вертушку» искали, было задействовано 34 единицы техники и 94 человека. Нашли, как мы уже сказали, в два часа ночи.

Почему упал вертолет, теперь выясняют следователи. Фото ГУ МЧС по Астраханской области.

По предварительной информации, вертолет заказывали гости одной из турбаз Наримановского района. Климочкин выполнил заказ и уже возвращался в Волгоград, когда произошло ЧП. По факту крушения организована доследственная проверка.

- В настоящее время следователи выехали на место происшествия для проведения проверочных мероприятий и установления всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили "КП-Волгоград" в Южном следственном управлении на транспорте.

Интересный факт: летом 2015-го в Тисульском районе Кемеровской области разбился ещё один Robinson R44, принадлежавший «Аэросоюзу». Погибли трое – пилот и двое его пассажиров. Годом ранее в крушении вертолета «Аэросоюза» погибли пилот и пассажир.

ДОСЬЕ «КП»

Виктор Климочкин родился и вырос в Волгограде. Мечтал поступить в Саратовский авиационный техникум, но ему не позволило здоровье. Поэтому волгоградец ушел в сферу энергетики. Был основателем компаний ООО «Авто Дом», ООО «Электросети», ООО «Фрегат», ООО «Энергоучет».

Но душа все равно хотела летать. И Климочкин пошел на летные курсы. А в 2012-м возглавил волгоградское отделение «Аэросоюза».

У него было почти 30 лет пилотного стажа за плечами. Он имел звание мастера спорта и 2500 часов налета на разных типах авиатехники. А еще Виктор Климочкин был один из тех немногих пилотов, у кого было разрешение на ночные полеты на вертолете Robinson.