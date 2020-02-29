2020-02-29T11:07:04+03:00
Происшествия

Нашли обломки разбившегося под Астраханью вертолета: за штурвалом погиб волгоградец

В вертолете был один пилот - основатель волгоградской организации «Аэросоюз» Виктор Климочкин
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Обломки вертолета нашли в сорока километрах от села Линейное Наримановского района. Пилот погиб. Фото ГУ МЧС по Астраханской области.Обломки вертолета нашли в сорока километрах от села Линейное Наримановского района. Пилот погиб. Фото ГУ МЧС по Астраханской области.
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В два часа ночи 29 февраля спасатели обнаружили разбившийся под Астраханью вертолет. Нашли обломки Robinson в сорока километрах от населенного пункта Линейное Наримановского района Астраханской области. На момент ЧП в "вертушке" был только пилот. Он погиб. Как стало известно, за штурвалом был волгоградец – Виктор Климочкин.

Этого пилота в Волгограде, да и не только, хорошо знают многие. Климочкин – был директором некоммерческого партнерства "Клуб вертолетного спорта" и основателем ООО «Аэросоюз Волгоград». Это единственная компания в Волгоградской области, которая специализируется на аренде и лизинге воздушных судов и авиационного оборудования.

Виктор Климочкин был опытным пилотом. Что случилось этой ночью, неизвестно. Фото из архива КП.

Виктор Климочкин был опытным пилотом. Что случилось этой ночью, неизвестно. Фото из архива КП.

О том, что за штурвалом Robinson был именно Климочкин, подтвердил его коллега.

- Да, я уже в курсе, хоть сейчас нахожусь в Сургуте. Мне утром позвонили близкие Виктора и сообщили это трагическое известие. Знаю только, что ночью летел, что случилось непонятно, - говорит сотрудник волгоградского «Аэросоюза».

Кстати, 17 февраля у Климочкина был день рождения. Ему исполнилось 54 года.

Вертолет разбился, когда возвращался из Астраханской области в Волгоград. Фото ГУ МЧС по Астраханской области.

Вертолет разбился, когда возвращался из Астраханской области в Волгоград. Фото ГУ МЧС по Астраханской области.

Напомним, трагедия произошла вечером 28 февраля в Астраханской области. Сообщение о том, что упал вертолет поступило спасателям в 20.15 по местному времени. Несколько часов разбившуюся «вертушку» искали, было задействовано 34 единицы техники и 94 человека. Нашли, как мы уже сказали, в два часа ночи.

Почему упал вертолет, теперь выясняют следователи. Фото ГУ МЧС по Астраханской области.

Почему упал вертолет, теперь выясняют следователи. Фото ГУ МЧС по Астраханской области.

По предварительной информации, вертолет заказывали гости одной из турбаз Наримановского района. Климочкин выполнил заказ и уже возвращался в Волгоград, когда произошло ЧП. По факту крушения организована доследственная проверка.

- В настоящее время следователи выехали на место происшествия для проведения проверочных мероприятий и установления всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили "КП-Волгоград" в Южном следственном управлении на транспорте.

Интересный факт: летом 2015-го в Тисульском районе Кемеровской области разбился ещё один Robinson R44, принадлежавший «Аэросоюзу». Погибли трое – пилот и двое его пассажиров. Годом ранее в крушении вертолета «Аэросоюза» погибли пилот и пассажир.

ДОСЬЕ «КП»

Виктор Климочкин родился и вырос в Волгограде. Мечтал поступить в Саратовский авиационный техникум, но ему не позволило здоровье. Поэтому волгоградец ушел в сферу энергетики. Был основателем компаний ООО «Авто Дом», ООО «Электросети», ООО «Фрегат», ООО «Энергоучет».

Но душа все равно хотела летать. И Климочкин пошел на летные курсы. А в 2012-м возглавил волгоградское отделение «Аэросоюза».

У него было почти 30 лет пилотного стажа за плечами. Он имел звание мастера спорта и 2500 часов налета на разных типах авиатехники. А еще Виктор Климочкин был один из тех немногих пилотов, у кого было разрешение на ночные полеты на вертолете Robinson.

ИСТОЧНИК KP.RU

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