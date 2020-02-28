У GEELY ATLAS – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ! УЖЕ 2 ГОДА В РОССИИ

C 28 февраля 2020г. по 01 марта 2020 г. включительно посетите сервисный центр официального дилера Geely компании «Волга-Раст», и выполните ТО-2 * Вашего автомобиля Geely Atlas по специальной цене 2 рубля!**

Участники:

Владельцы автомобилей модели Geely Atlas с пробегом 20 000 км. либо при прошествии 24 месяцев с момента продажи автомобиля первому покупателю (в зависимости от того, что наступит ранее).

Официальный дилер Geely компания «Волга – Раст» г. Волгоград ул. Землячки 69 .Запись по телефону: (8442) 55-22-55.

* ТО-2 (второе техническое обслуживание) - техническое обслуживание автомобиля марки Geely Atlas с пробегом 20 000 км. либо при прошествии 24 месяцев с момента продажи автомобиля первому покупателю (в зависимости от того, что наступит ранее).

** Предложение включает работы согласно карте периодического технического обслуживания для ТО-2*, указанные в сервисной книжке автомобиля марки Geely Atlas. Дополнительные работы, не указанные в карте периодического технического обслуживания для ТО-2*, оплачиваются клиентом дополнительно. Уточняйте список участников-дилеров марки Geely в кампании «Geely Atlas-2 года в пути» на официальном сайте ООО «ДЖИЛИ-МОТОРС» в сети Интернет по адресу: www.geely-motors.com, по телефону горячей линии 8 800 200 02 89 (звонок по РФ бесплатный) и сотрудников дилерского центра Geely.

Специальное предложение для владельцев автомобилей марки Geely Atlas.

Срок действия предложения с 28 февраля 2020 г. по 01 марта 2020 г.

Реклама.