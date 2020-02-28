2020-02-28T10:54:40+03:00
Общество

У GEELY ATLAS – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ! УЖЕ 2 ГОДА В РОССИИ

День рождения у нас – а подарки Вам
Поделиться:
Фото: Волго-Раст.Фото: Волго-Раст.
Изменить размер текста:

C 28 февраля 2020г. по 01 марта 2020 г. включительно посетите сервисный центр официального дилера Geely компании «Волга-Раст», и выполните ТО-2 * Вашего автомобиля Geely Atlas по специальной цене 2 рубля!**

Участники:

Владельцы автомобилей модели Geely Atlas с пробегом 20 000 км. либо при прошествии 24 месяцев с момента продажи автомобиля первому покупателю (в зависимости от того, что наступит ранее).

Официальный дилер Geely компания «Волга – Раст» г. Волгоград ул. Землячки 69 .Запись по телефону: (8442) 55-22-55.

* ТО-2 (второе техническое обслуживание) - техническое обслуживание автомобиля марки Geely Atlas с пробегом 20 000 км. либо при прошествии 24 месяцев с момента продажи автомобиля первому покупателю (в зависимости от того, что наступит ранее).

** Предложение включает работы согласно карте периодического технического обслуживания для ТО-2*, указанные в сервисной книжке автомобиля марки Geely Atlas. Дополнительные работы, не указанные в карте периодического технического обслуживания для ТО-2*, оплачиваются клиентом дополнительно. Уточняйте список участников-дилеров марки Geely в кампании «Geely Atlas-2 года в пути» на официальном сайте ООО «ДЖИЛИ-МОТОРС» в сети Интернет по адресу: www.geely-motors.com, по телефону горячей линии 8 800 200 02 89 (звонок по РФ бесплатный) и сотрудников дилерского центра Geely.

Специальное предложение для владельцев автомобилей марки Geely Atlas.

Срок действия предложения с 28 февраля 2020 г. по 01 марта 2020 г.

Реклама.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
АО «Российский аукционный дом» сообщает
Внесены изменения в информационное сообщение о проведении электронного аукциона по продаже с аукциона 16.03.2020г. единым лотом объектов недвижимости, расположенных по адресу: Волгоградская область, Чернышковский район, р.п. Чернышковский, ул. Советская,
Спецкор «КП» Дарья Асламова в карантине из-за коронавируса: Муж требует, чтобы я летела к нему в Хорватию, но там тоже меня изолируют!
Наш журналист всю прошлую неделю передавала репортажи из охваченного эпидемией Пекина. А когда вернулась домой - попала в строгий карантин в Москве и столкнулась с кучей проблем
Чтобы не вернуться к России, Латвия убила свои советские заводы. А теперь просит компенсацию
Журналист «КП» Елена Кривякина проехала по прибалтийским республикам, чтобы убедиться - действительно ли там вытравляют все русское? И узнать, чего хотят от России сотни тысяч оставшихся там жить русских людей [Часть 2]
Новости 24
Рохус Шох ушел с поста президента Федерации футбола Волгоградской области
Я горд и счастлив, что учился здесь: Сергей Бурунов спустя 25 лет вернулся в Волгоград
В Светлоярском районе отравили химикатами еще один плодородный участок земли
В Волгограде жители аварийных домов получили 127 миллионов рублей на новое жилье
Провал у жилого дома в Волгограде засыплют песком
Под Волгоградом сошли с рельсов шесть вагонов с цементом
Волгоградец засыпал и спрятал колодец, чтобы не платить по долгам за воду
В Волжском сбили двух пешеходов: одного на тротуаре, второго на парковке
Вратарь Мирослав Лобанцев покинул «Ротор»
Максим Виторган снимает в Волгограде «Письма Победы»
Следователи установили личности погибших на пожаре под Волгоградом
Проблемной высотке на улице Рыкачева в Волгограде нашли нового застройщика
Автор популярных романов встретится с волгоградскими читателями в Горьковке
В Волгоградской области за четыре года обещают отремонтировать и построить 37 мостов
Волгоградцам уменьшили прожиточный минимум почти на 250 рублей
В Волгограде жертвами лжебанкиров стали учитель, бухгалтер и еще девять человек
Под Волгоградом полуторагодовалый ребенок обварился кипятком