АО «Российский аукционный дом» сообщает о внесении следующих изменений в информационное сообщение о проведении электронного аукциона по продаже с аукциона 16.03.2020г. единым лотом объектов недвижимости, расположенных по адресу: Волгоградская область, Чернышковский район, р.п. Чернышковский, ул. Советская, дом 86 опубликованное на сайте https://www.volgograd.kp.ru/ 10.02.2020 г. по Лоту №1 (РАД-207826)

В информационном сообщении читать в следующей редакции абзацы:

«Лот №1:

Объект 1: Здание сбербанка, назначение: нежилое, площадь: общая 333,4 кв.м, этажность: 2, кадастровый номер 34:33:0010001:3267, расположенное по адресу: Россия, Волгоградская область, Чернышковский район, р.п. Чернышковский, ул. Советская, дом №86,

Объект 2: Земельный участок, площадь: 532,0 кв. м., категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для объектов общественно-делового значения, кадастровый номер 34:33:010001:148, расположенный по адресу: Волгоградская область, Чернышковский район, р.п. Чернышковский, ул. Советская, дом 86

Начальная цена Лота №1 – 1 968 000 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 1 667 200 руб., с учетом НДС 20%.

Начальная цена Объекта 2 – 300 800 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена Лота №1 – 1 476 000 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Минимальная цена Объекта 1 – 1 250 400 руб., с учетом НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 2 – 225 600 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 147 600 руб.

Шаг аукциона на повышение – 49 200 руб.

Шаг аукциона на понижение – 98 400 руб.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующих ограничений (обременений):

1. Договор аренды нежилого помещения № 1 от 18.03.2016 г., заключенный с ООО «Сбербанк - Сервис», площадь аренды 11,2 кв.м, срок действия 11 месяцев, с условием автоматической пролонгации, количество пролонгаций не ограничено.

2. Обязательным условием заключения договора купли-продажи является заключение с Победителем/единственным участником аукциона предварительного и основного Договора аренды части Объекта 1, а именно: нежилых помещений общей площадью 173,3 кв.м., расположенных на 1 этаже Объекта 1,для размещения дополнительного офиса Волгоградского отделения № 8621 ПАО Сбербанк. Размер постоянной части арендной платы составит 153,75 руб., включая НДС 20% за 1 кв.м. в месяц.»

Дата электронного аукциона переносится с 16 марта 2020 года на 27 марта 2020 года в 10:00 (мск) на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом» по адресу www.lot-online.ru.

Организатор торгов – АО «Российский аукционный дом».

Срок окончания приема заявок продлен по 26 марта 2020 года до 15:00 (мск).

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 25 марта 2020 года.

Допуск претендентов к электронному аукциону осуществляется 26.03.2020г.

(Указанное в настоящем информационном сообщении время – Московское)

(При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении принимается время сервера

электронной торговой площадки)

Реклама.