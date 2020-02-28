На волжском пивоваренном заводе прошли учения по ликвидации условного пожара

Согласно Плану привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны для тушения пожаров в Волгоградском гарнизоне и Графику проведения пожарно-тактических учений (занятий), утвержденному Главным управлением МЧС России по Волгоградской области в филиале компании прошли пожарно-тактические учения с привлечением пожарной и аварийно-спасательной автотехники МЧС.

Фото: филиал компании AB InBev Efes г. Волжский.

Согласно сценарию учений, расчеты пожарных и сотрудников предприятия действовали в условиях условного возникшего пожара на транспортерной ленте конвейера транспортировки зерна на элеваторе. Поскольку элеватор — это опасный производственный объект, относящийся к третьей группе опасности, необходимо было крайне оперативно ликвидировать очаг возгорания.

Фото: филиал компании AB InBev Efes г. Волжский.

Как отметил Начальник 5 отряда ФПС ГУ МЧС России по Волгоградской области, полковник внутренний службы Прохоров Роман Евгеньевич: «Если цель руководства филиала — создание максимально безопасных условий труда для персонала, то задача каждого из сотрудников — четкое их выполнение. Мероприятия подобного масштаба показывают серьезное отношение компании к вопросам безопасности и охраны труда. Участие сотрудников в тактических учениях повышают уровень знаний и навыков, необходимых при возникновении чрезвычайно опасных ситуаций».

После срабатывания сигнализации дежурный опера

Фото: филиал компании AB InBev Efes г. Волжский.

тор видеонаблюдения вызвал пожарный расчет и сотрудников добровольного аварийно-спасательного подразделения предприятия. Спустя несколько минут к зданию элеватора подтянулись пожарные расчеты и развернули оперативный штаб. Пожарные подразделения провели боевое развертывание, эвакуацию персонала, работающего на элеваторе, и подали стволы на тушение пожара с двух участков. Условное тушение заняло около 30 минут.

По мнению Романа Прохорова, все поставленные задачи во время проведения пожарно-тактических учений, отработаны в полном объёме.

Фото: филиал компании AB InBev Efes г. Волжский.

Надо отметить, что сотрудники филиала компании регулярно проходят обучение по охране труда и проверке знаний требований охраны труда для работников организации, промышленной безопасности опасных производственных объектов и действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

«Учения на территории предприятия позволили еще раз про

Фото: филиал компании AB InBev Efes г. Волжский.

верить нашу готовность к непредвиденным ситуациям, — подчеркнул менеджер отдела охраны труда, промышленной безопасности и экологии филиала компании AB InBev Efes в г. Волжский Михаил Самойлов. – Мы всегда готовы к сотрудничеству для обеспечения безопасных условий труда на рабочем месте. Жизнь и здоровье наших работников являются для нас главным приоритетом».