Dj Zhou Mo: «Устала слушать смесь хип-хопа с Киркоровым, пришлось самой стать диджеем»

Ни один клуб, да и многие бары сегодня не могут обойтись без диджея. От него зависит атмосфера мероприятия и настроение людей, большинство из которых выходят из дома вечером как раз, чтобы потанцевать. Кстати, у диджеев даже есть свой профессиональный праздник. Он отмечается 9 марта уже 18 лет. В честь этого мы решили поздравить известных волгоградцев, которые каждый вечер за пультом в самых модных заведениях города делают так, чтобы вы вышли с вечеринки без ног и счастливые. Может, кто-то после этого и сам захочет встать за пульт. Не все знают, что у нас даже есть школа, в которой можно обучиться этому искусству. Рассказать про диджеинг согласились преподаватель школы Volga DJ School, практик своего дела Тимур Иллаутдинов (Dj ITD); ученица той самой школы Эвелина Гаджигасова (DJ Zhou Mo) и один из популярных диджеев Волгограда, самоучка Иван Пильчук (Dj YAMANTAY).

- Как вы оказались за пультом?

Тимур Иллаутдинов, Dj ITD: Я ходил в ночные заведения с 15 лет. Смотрел на диджеев и понимал, что хочу также. Когда переехал в Волгоград увидел, как Dj Pasha Romeo «рвёт» танцпол. В этот же день дал себе слово, что буду делать также. Потом друг Mc Lex показал, как это делается, и понеслось.

Тимур Иллаутдинов, Dj ITD. Фото из личного архива.

Эвелина Гаджигасова, Dj Zhou Mo: Я с детства любила музыку во всех ее проявлениях. Моя семья часто мне рассказывает про то, как в детстве я рассказывала об особенных звуках (тех, что на «заднем плане»). К сожалению или к счастью, в музыкальную школу я не ходила ни разу. Музыкальный вкус у меня был всегда, просто в зависимости от разных возрастных периодов он менялся.

Эвелина Гаджигасова, Dj Zhou Mo. Фото из личного архива.

Впервые в клуб я пошла в 17 лет на посвящение в студенты, и то, что там играли, это был полный отстой. Смесь хип-хопа и «цвета настроения синего». Я была очень расстроена. Но стояла у будки диджея как завороженная и смотрела на оборудование и на толпу на танцполе. Я поняла, что лучшая для меня тусовка будет та, где диджей я. С того момента я искала себе учителя по диджеингу. Были неудачи в поиске, но я так этого хотела, что не могла перестать думать об этом. Когда узнала, что в Волгограде открыли школу диджеинга, чуть с ума не сошла от счастья. За 2,5 месяца отучилась на диджея и сейчас я активно выступаю в клубах и барах.

Иван Пильчук , Dj YAMANTAY: Начинал я свою карьеру диджея с огромной любви к электронной музыке и к музыке в целом. Я считаю себя огромным меломаном, который способен любить всю музыку на этом свете. Начинал с каких-то мелких баров и ресторанов, бывало дело, что бесплатно играл. Бывало, что вообще за какие-то «копейки» играл. Условно, «на такси» только и хватало.

Иван Пильчук , Dj YAMANTAY. Фото из личного архива.

Ходил на разные кастинги, на различные пробы. Где-то проходил удачно, где-то неудачно, где-то сам писал, где-то сами звали. Сейчас играю во всех заведениях, на самых громких и интересных тусовках. Если говорить кратко, как я к этому пришёл, то я просто очень люблю музыку и хотел делиться ею с народом. То есть я хотел продвигать немного другой музыкальный мир. Не тот, который преподносит радио и прочие. Хотел показать людям, что есть ещё другая классная музыка.

ЭЙ, ДИДЖЕЙ, ПОСТАВЬ МОЙ КОМПАКТ-ДИСК

- За что любите свою работу, и какие все же есть сложности?

Dj ITD: Плюсы для каждого свои: для кого-то это очень неплохой заработок; какая-никакая узнаваемость; каждый день праздник. Минусы: сложно сочетать с реальной жизнью, уходит много нервов и здоровья. Сложно в плане личной жизни, потому что в выходные работаешь и не проводишь их дома с семьей.

Dj Zhou Mo: Рада тому, что у меня есть возможность заниматься делом, за которое я получаю хорошие гонорары; я изучаю музыку, у меня очень много знакомств; и можно почувствовать себя звездой.

Минусы – это физически тяжело. Стою по три часа на ногах и танцую. Конечно, во время сета под адреналином я мало что замечаю, но утром просыпаюсь то с очередным синяком, то с болью в мышцах. Моральное истощение - я работаю с огромной толпой и танцполом, мне нужно поделиться своей энергетикой со всеми людьми. Ну и неуважительное отношение некоторых людей присутствует (просят включить какой-то трек, отвлекают от работы...)

Dj YAMANTAY: Минусов, в принципе, нет. Единственный минус - это то, что я не высыпаюсь по выходным. А самое главное преимущество, которое перекрывает все возможные недостатки - это тот момент, что я, в принципе, занимаюсь тем, что мне нравится, что я дарю людям то, что мне хочется, и делаю их счастливыми.

- Хороший диджей – какой он?

Dj ITD: Помимо слуха и чувства ритма, диджей должен быть это артистом. Нельзя об этом забывать.

Dj Zhou Mo: Это харизма, музыкальный вкус и скилл (мастерство диджея). Именно в таком порядке. Я советую действительно любить музыку и жить ею.

Dj YAMANTAY: В первую очередь, нужно быть человеком в этой индустрии. Не нужно поддаваться влиянию денег и плохих людей. Нужно очень сильно любить музыку, быть вовлечённым во всё это, максимально мониторить ситуацию, которая происходит в индустрии. Необходимо постоянно развивать себя и быть в тренде, потому что, чем больше ты актуален, чем больше ты в этой всей «движухе», тем лучше для тебя.

- Существует такой стереотип, что диджеями могут быть только мужчины. Как Вы к этому относитесь?

Девушки все чаще мечтают стать диджеями. Фото: nstagram.com/volga_djschool.

Dj ITD: В нашей школе обучаются и девушки. Их даже больше чем парней. Я отношусь нормально ко всем, кто стремится и учится. Если диджей стоит и торгует лицом под готовый микс, то конечно я буду их хейтить.

Dj Zhou Mo: Да, на данный момент в сфере диджеинга преимущественно мужчины. Но по моим наблюдениям девушки взрывают. Девушка-диджей привлекает к себе намного больше внимания, чем мужчина-диджей, потому что это диковинка и это интересно. Я сталкивалась лишь с тем, что многие не воспринимают профессию всерьёз, но поговорив со мной несколько минут, все сразу же меняли свою точку зрения.

Dj YAMANTAY: Абсолютно нейтрально. Кстати, стоит отметить Елену Зозулю, которая вчера выиграла российский этап отбора на Red Bull 3Style, вроде, так он называется. То есть это, условно, мировой конкурс диджеев и Россию впервые за всю историю будет представлять женщина. Но, на самом деле, это сейчас такой тренд – девушки становится диджеями, не знаю, долго ли это продержится.

ГДЕ ПОСЛУШАТЬ

Тимур Иллаутдинов, Dj ITD - бар «Друзья», бар «Грядушка».

Эвелина Гаджигасова, Dj Zhou Mo - бар «Друзья», клуб «Вельвет».

Иван Пильчук , Dj YAMANTAY - VELVET, «Грядушка», «Понеслось», Gatsby.

КАК СТАТЬ ДИДЖЕЕМ

Volga Dj School

+7 (937) 540-00-04

https://taplink.cc/volga_djschool

набережная 62-й Армии 6, Волгоград