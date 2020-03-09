«Ротор» не смог одолеть «Нефтехимик» на «Волгоград Арене»

К сожалению, первая игра этой весной, 9 марта, на «Волгоград Арене» завершилась вничью. «Ротор» не смог одолеть на своем поле «Нефтехимик». Матч в рамках 26-го тура Олимп-Первенство ФНЛ закончился со счетом 1-1.

К этому матчу с особым трепетом готовились все – и футболисты (для многих из них этот матч стал первым в составе «Ротора»), и тренерский штаб (для Александра Хацкевича это тоже матч-открытие в Волгограде), и болельщики.

На «Волгоград Арену» сегодня пришли поддержать команды 20127 фанатов. И страсти на стадионе кипели не шуточные…

Фанаты "Ротора" пришли на игру в малярных костюмах - подтверждая, что никакой коронавирус игре не помеха.Фото: Екатерина СИМОХИНА

КРАСИВЫЙ СТАРТ

Интересная особенность этого матча: в составе «Ротора» сегодня сразу трое экс-футболистов «Нефтехимика» - Нестеренко, Пискунов и Муллин. Начали волгоградцы красиво. Уже на третьей минуте Олег Алейник примерился к мячу в штрафной площадке соперника, но вратарь перевел на угловой. Потом на 17-й минуте Ткачук запулил мяч в сторону ворот нижнекамцев, но не забил. И только на 30-й минуте после непрерывного практически прессинга волгоградцев, подопечные Александра Хацкевича смогли открыть счет. Мощным выстрелом с 18-ти метров гол забил забил Камиль Муллин.

На стадион пришли больше 20 тысяч зрителей.Фото: Екатерина СИМОХИНА

До конца первого тайма «Ротор» провел на половине поля «Нефтехимика», но закрепить успех не смогли и ушли на перерыв с перевесом в один гол.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/765421" frameborder="0"></iframe> Волгоград. В матче "Ротор"-"Нефтехимик" первый гол забил Камиль Муллин.

Волгоградцы так ликовали на трибунах, что парочке мужчин пришлось обращаться за помощью медиков. Об этом «КП-Волгоград» рассказал собственный источник. Один болельщик едва не рухнул вниз со второго яруса, но успел повиснуть на баннере. Второй - скатился по ступенькам, и с этого дна его уже выпроваживали под белы рученьки полиция и медики.

ДРАКА, «ГОРЧИЧНИКИ» И УДАЛЕНИЯ

Второй тайм выдался нервным. Поначалу сине-голубые еще комбинировали у ворот соперника. На 56-й минуте Муллин даже попытался оформить дубль и пробил по воротам, но арбитр поднял флажок еще до окончания эпизода, зафиксировав положение офсайд.

После этого инициативу на поле перехватили нижнекамцы. Сине-голубые стали ошибаться и на 74-й минуте Мераби Уридия забил волгоградцам ответный гол.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="368" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/765437" frameborder="0"></iframe> На "Волгоград Арену" на игру Ротора и Нефтехимика пришло более 20 тысяч болельщиков..

Вот тут рвение отыграться у сине-голубых и вскипело, да так, что к концу тайма игра на поле превратилась в битву, причем реальную – с потасовкой на поле, которую жестко пришлось разнимать арбитрам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="368" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/765438" frameborder="0"></iframe> Матч Ротора и Нефтехимика закончился потасовкой на поле.

За пять минут судья вручил сразу пять желтых карточек футболистам: сначала отличился Илья Агапов из «Нефтехимика», затем оба капитана - Азат Байрыев и Канаев (и следом же красную на удаление), а после две подряд – желтую и красную получил Бека Микелтадзе. Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич негодовал. Сине-голубые яростно рвались к победе, но исправить ситуацию уже не смогли.

Счет на табло так и остался 1-1. «Ротор» положил в свою копилку только одно очко и упустил лидерство.

Следующий матч состоится 15 марта 2020 года. В рамках 27-го тура сыграем в Химках с ФК "Шинник".

СТАТИСТИКА МАТЧА

"Ротор" (Волгоград) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) 1:1 (1:0)

«Волгоград Арена» 26 тур, 20127 зрителей.

«Ротор»: Нестеренко, Пискунов, Байрыев (к), Удалый, Денисов, Николаев (Галаджан, 84), Песегов (Макаров, 80), Алейник, Ткачук, Микелтадзе, Муллин.

«Нефтехимик»: Голубев, Агапов, Канаев (к), Ширяев, Семенов, Шадрин, Уридия, Петров (Хубаев, 57), Акбашев (Галиулин, 61), Кленкин (Киреев, 90), Ситдиков.

Голы: Муллин, 31 - Урудия, 74.

Предупреждения: Алейник, 75; Пискунов, 77; Байрыев, 88; Микелтадзе, 90 - Петров, 53; Хубаев, 63; Канаев, 73; 88; Агапов, 85, Шадрин, 90.

Удалены: Микелтадзе, 90 - Канаев, 88.

СКАЗАНО

Александр Хацкевич, главный тренер "Ротора":

«Мы хорошо начали: контролировали мяч, растягивали команду соперника, пытались держать игру, и создавали опасные моменты. А во втором тайме вдруг сбились: появились какие-то длинные передачи, часто ненужная борьба, в итоге проиграли в подборе. Тот футбол, который образовался на поле после 55-й минуты – мы не имеем права так играть. Я имею ввиду, что темп игры должны задавать мы, а не подстраиваться под команду-соперника. Каждый из наших ребят может играть сильнее и увереннее, но вот эта нервозность и ответственность за результат – она, наверно, и сковала ребят и в итоге сказалась на результате».