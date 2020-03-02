Прав нет, машину только купила: полиция нашла сбежавшую с места ДТП волгоградку

Виновницей аварии, которая произошла вечером 1 марта на пересечении улиц Рокоссовского и Ткачева в Волгограде, оказалась (как и предполагали) девушка. Ей всего 19 лет. У студентки, которая сбежала с места ДТП, не оказалось даже водительских прав.

Напомним, произошла эта авария в первый день весны примерно в 19.30. Дорожные камеры зафиксировали, как «ВАЗ-2114» при повороте на перекрестке не уступил дорогу едущей по «главной» иномарке «Фольксваген Пассат». Отечественная легковушка врезается в «Пассат» - от удара машины разлетаются по дороге в разные стороны. 54-летний водитель иномарки почти не пострадал, а вот его 22-летний пассажир получил травму головы.

Через пару минут из двери «четырнадцатой» со стороны пассажирского сидения вылез молодой человек. За ним – девушка. Оба перепуганные. Они сначала хватаются за телефоны и начинают судорожно кому-то звонить, а потом просто бросают поврежденную машину и сбегают с места ДТП.

ВАЗ 2114 студентка купила неделю назад и уже успела его "обкатать".Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Когда полиция прибыла на место аварии, виновников уже и след простыл. Но осталась главная улика – машина. Вот только незадача – «ВАЗ» без госномеров. Но у полицейских и на этот случай есть зацепка – вин-номер машины. По базе они пробили все этапы купли-продажи этой машины и выяснили, что буквально на днях ее купила 19-летняя девушка -студентка строительного колледжа.

- Сегодня днем, 2 марта, девушку задержали по месту ее жительства. Отпираться она не стала, и сразу призналась в совершении ДТП. Оправдывается, мол, испугалась, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

Испугалась она, к слову, не только ответственности за ДТП. Выяснилось, что у студентки и водительского удостоверения нет. И обучение в автошколе она не проходила. А машину купила в прошлое воскресенье – 23 февраля. И сразу успела ее «обкатать».

- В отношении нарушительницы составлены административные материалы за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством (максимальный штраф до 15 тысяч рублей), а также за оставление места ДТП (максимальное наказание до 15 суток ареста). Окончательное решение о мере и степени наказания примет суд, - поясняют, что теперь грозит юной волгоградке, в региональном Главке.