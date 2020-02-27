2020-02-27T14:19:14+03:00
Общество

Yota запустила рекламную кампанию #хозяинтарифа

27 февраля, Петрозаводск: Yota запустила новую рекламную кампанию #хозяинтарифа
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Её цель – рассказать пользователям о том, что в Yota отсутствуют фиксированные тарифы, которые лишают клиентов выбора, навязывая определенное количество минут и ГБ, а также различные ненужные опции.

В рамках кампании Yota запустила четыре рекламных ролика, в каждом из которых один из героев – Валера, Женёк, Алиса или Серёжа – выдвигает свои требования к оператору. Ведь только в Yota клиент диктует свои условия, а не наоборот.

Кампания #хозяинтарифа будет транслироваться только в digital.

«В новой рекламной кампании мы решили напомнить пользователям, что они сами вольны выбирать нужное количество минут и гигабайт, а также безлимитный доступ к нужным приложениям. И больше им ни за что платить не нужно. Просто потому, что не за что», - комментирует бренд-менеджер Yota Елена Толбузова.

Рекламная кампания разработана совместно с агентством Friends Moscow. Она продлится с 27 февраля по 5 апреля 2020 года.

Состав творческой группы:

Yota

Елена Толбузова – Бренд-менеджер

Светлана Солопова, Алина Репкина – Медиа-менеджеры

Александра Гасанова – Менеджер по спец.проектам

Friends Moscow

Анастасия Алексеева - Старший аккаунт-менеджер

Виктория Казакова - Старший стратег

Андрей Попов - Старший копирайтер

Андрей Потехин - Старший арт-директор

Денис Елисеев - Креативный директор

Реклама.

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