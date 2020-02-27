ЖК «Родные пенаты»: комфорт и безопасность с гарантией

Если вы задумались о покупке новой квартиры, обратите внимание на жилой комплекс «Родные пенаты» на улице Репина в Краснооктябрьском районе Волгограда Комфортный дом, уютный двор, хорошие планировки – отличный выбор для волгоградцев, которые мечтают о собственном жилье. Тем более, что застройщик подготовил подарок тем, кто заключит договор на покупку квартиры в ЖК «Родные пенаты» до конца марта, - предчистовая отделка сделает ремонт проще и дешевле.

Группа компаний «АСТРОН» приступила к строительству нового жилого комплекса с осени 2019 года. ЖК «Родные пенаты» - это 19-этажный дом из силикатного кирпича с каркасом из монолитного железобетона. Экологичный, с толстыми стенами и хорошей звукоизоляцией.

Стены и перегородки из силикатного кирпича, утеплитель толщиной 120 мм, просторные остекленные лоджии, видеонаблюдение, видеодомофон, современная отделка общественных зон и ставка на качество во всём – это далеко не все причины, по которым ЖК «Родные пенаты» - отличный выбор.

Ввод в эксплуатацию ЖК «Родные пенаты» запланирован на 1 квартал 2022 года. За плечами ГК «АСТРОН» - 28 лет успешной работы и

множество реализованных проектов, каждый из которых был сдан четко в заявленный срок.

При этом покупателей квартир в ЖК «Родные пенаты» ждет дополнительная гарантия – согласно новому законодательству,

договоры заключаются с применением эскроу-счетов — самого безопасного способа оформления сделок с недвижимостью.

КАКУЮ КВАРТИРУ ВЫБРАТЬ?

В ЖК «Родные пенаты» волгоградцев ждут одно-, двух- и трехкомнатные квартиры. Есть из чего выбрать! Если же вам нужна большая площадь, то на этапе строительства можно объединить два соседних помещения. Главное - вовремя определиться, пока есть выбор.

1-комнатные квартиры: 39–48 кв.м

2-комнатные студии: 50–52 кв.м

2-комнатные квартиры: 60 кв.м

3-комнатные студии: 59–69 кв.м

ПОЧЕМУ СТОИТ КУПИТЬ КВАРТИРУ В ЖК «РОДНЫЕ ПЕНАТЫ»

В каждой квартире ЖК «Родные пенаты» предусмотрена застекленная лоджия. Она не будет завалена хламом, ведь строители воплотили еще одну мечту каждой хозяйки - в подвальном помещении сделали кладовые для хранения вещей. Так что думать, куда деть санки, велосипед, сноуборд и где хранить консервацию, не придется. Но об этом лучше позаботиться заранее – кладовых на всех не хватит.

Во дворе для жильцов оборудуют детскую и спортивную площадки.

Фото:Застройщик ООО «СЗ АСТРОН».

Позаботились строители ЖК «Родные пенаты» и о безопасности - по периметру здания и на первом этаже предусмотрено видеонаблюдение, на входе в подъезд - современный видеодомофон с возможностью доступа через мобильное приложение.

Еще несколько плюсов для родителей - все окна в квартирах оборудуют безопасным замком, детскую площадку застелют резиновым травмобезопасным покрытием. Рядом несколько детских садов и поликлиника, а буквально через дорогу - школа.

Более подробную информацию о проекте, квартирах и условиях покупки можно получить в отделе продаж

ЖК «Родные пенаты» по телефону: 8 (8442) 60-25-20.

Застройщик ООО «СЗ АСТРОН»

Волгоград, ул. Комсомольская, 6, Деловой центр Diamondbuilding.

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