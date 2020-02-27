Чем может помочь ваш страховой представитель

Оформив полис ОМС у нас, Вы убедитесь, что при возникновении проблем с получением бесплатных медицинских услуг Вы не одиноки. У Вас есть помощники и защитники в лице страховых представителей нашей компании.

В настоящее время с застрахованными по обязательному медицинскому страхованию гражданами в филиале ООО «Капитал Медицинское Страхование» в Волгоградской области работают три уровня специалистов - страховых представителей: от консультантов до экспертов, способных отстаивать права пациентов и на досудебном, и - при необходимости - на судебном уровне. Страховые представители 1-го уровня - это специалисты контакт-центра, они консультируют и информируют население. Страховые представители второго уровня работают непосредственно в медицинских организациях и офисах компании, помогают пациентам в организации необходимой бесплатной медицинской помощи по полису ОМС. Врачи-эксперты являются страховыми представителями третьего уровня. Они проводят контрольно-экспертные мероприятия, разрешают споры между медицинской организацией и пациентом. Задача наших специалистов - сопровождение застрахованных граждан на всех этапах оказания медицинской помощи и отстаи-вание их интересов.

Если у пациента возникают вопросы по взиманию денежных средств за проведенные медицинские исследования, лекарственные препараты при нахождении на стационарном лечении, а также по срокам ожидания бесплатной медицинской помощи, нужно обращаться к страховому представителю в контакт-центр филиала

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