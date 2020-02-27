2020-02-27T08:55:12+03:00
Общество

Чем может помочь ваш страховой представитель

Какие преимущества дает полис обязательного медицинского страхования, оформленный в ООО «Капитал Медицинское Страхование», в том числе на территории Волгоградской области
Поделиться:
Фото: ООО «Капитал Медицинское Страхование».Фото: ООО «Капитал Медицинское Страхование».
Изменить размер текста:

Оформив полис ОМС у нас, Вы убедитесь, что при возникновении проблем с получением бесплатных медицинских услуг Вы не одиноки. У Вас есть помощники и защитники в лице страховых представителей нашей компании.

В настоящее время с застрахованными по обязательному медицинскому страхованию гражданами в филиале ООО «Капитал Медицинское Страхование» в Волгоградской области работают три уровня специалистов - страховых представителей: от консультантов до экспертов, способных отстаивать права пациентов и на досудебном, и - при необходимости - на судебном уровне. Страховые представители 1-го уровня - это специалисты контакт-центра, они консультируют и информируют население. Страховые представители второго уровня работают непосредственно в медицинских организациях и офисах компании, помогают пациентам в организации необходимой бесплатной медицинской помощи по полису ОМС. Врачи-эксперты являются страховыми представителями третьего уровня. Они проводят контрольно-экспертные мероприятия, разрешают споры между медицинской организацией и пациентом. Задача наших специалистов - сопровождение застрахованных граждан на всех этапах оказания медицинской помощи и отстаи-вание их интересов.

Если у пациента возникают вопросы по взиманию денежных средств за проведенные медицинские исследования, лекарственные препараты при нахождении на стационарном лечении, а также по срокам ожидания бесплатной медицинской помощи, нужно обращаться к страховому представителю в контакт-центр филиала

.

.

Наш сайт: www.kapmed.ru

Лицензия ОС - 367601 от 16.11.2018 ЦБ РФ без ограничения срока действия. Реклама.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Чтобы не вернуться к России, Латвия убила свои советские заводы. А теперь просит компенсацию
Журналист «КП» Елена Кривякина проехала по прибалтийским республикам, чтобы убедиться - действительно ли там вытравляют все русское? И узнать, чего хотят от России сотни тысяч оставшихся там жить русских людей [Часть 2]
Спецкор «КП» Дарья Асламова в карантине из-за коронавируса: К вернувшимся из Китая врачи приезжают вместе с полицией
Наш журналист всю прошлую неделю передавала репортажи из охваченного эпидемией Пекина. А когда вернулась домой - попала в строгий карантин в Москве и столкнулась с кучей проблем [видео]
МегаФон открыл для россиян международный 5G-роуминг
Путешествующие за границу россияне смогут пользоваться самой быстрой технологией мобильной связи на планете. Такую возможность им первым среди отечественных операторов предоставил МегаФон, запустив для своих абонентов международный 5G-роуминг
Новости 24
В Волгограде автоледи протаранила шиномонтаж: двое детей в больнице
У напавших на волжанина мужчин нашли экстремистские книги и оружие
Ушел из жизни создатель волгоградского трио «Альманах» Сергей Хайлов
На полигоне под Волгоградом испытают «Шмель» и «Солнцепек»
В Волжском лучшей паре подарят свадьбу
Прокуратура наказала чиновников из мэрии за препоны застройщикам
В Волгоградской области ждут нашествия саранчи
Волжанин купил в интернете права и поехал пьяным кататься
«Ротор» выиграл у «Мордовии» и занял 13-е место в Кубке ФНЛ
Волгоградцам за сбыт фальшивых купюр дали 8 лет колонии на троих
Волгоградцам один блин на Масленицу обойдется в 3 рубля
Проект аквапарка в пойме Царицы будет разрабатывать ВЯЗ
В Волгограде снова ушла под землю дорога
В Волгограде обсуждают проект новой дороги в Дзержинском
Мошенники списали со счета волгоградской пенсионерки миллион рублей
Супруги из Самары торговали наркотиками в Волгоградской области
14-метровое чучело Масленицы установили в Волгограде
Волгоградский ветврач, пропускавший непроверенные яйца в супермаркеты, останется под стражей
В Волгограде соединяют новую дорогу на Электролесовской с улицей Автомобилистов
За сутки в Волгоградской области сбили четыре пешехода: один погиб, трое в больнице
В Волгограде живодеры порезали 9 щенков и выбросили их в мусорный бак
Застройщику ЖК «Изумрудный город» дали три года «условно»
Ешь и худей: волгоградский губернатор рассказал, что будет выпускать завод по переработке кукурузы
Большая вода идет: на Волжской ГЭС готовятся к весеннему паводку
В Волгоградской области семь школ еще закрыты на карантин по гриппу
В Волгограде гендиректора завода будут судить за плавку металла в небезопасных печах