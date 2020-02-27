2020-02-27T22:14:24+03:00
Происшествия

Под Волгоградом под лед провалились два школьника: одного не спасли

ЧП произошло в поселке Комсомольском Калачевского района
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Когда мальчишек достали из ледяной воды, один из них уже был без сознания.Когда мальчишек достали из ледяной воды, один из них уже был без сознания.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Трагедия произошла в Калачевском районе Волгоградской области: два мальчика провалились под лед. Один погиб.

Случилось это вечером 27 февраля в поселке Комсомольский неподалеку от 11-го шлюза Волго-Донского канала. Два друга-школьника, одному из которых 10 лет, а второму – 12, гуляли вдоль берега. А потом решили выйти на лед. Мальчишки не рассчитали, что лед тонкий, он не выдержал их веса и треснул. Детвора оказалась в ледяной воде.

Крики ребят услышала смотритель шлюза. Она и позвонила по номеру 112. На место происшествия оперативно выехали водолазы аварийно-спасательной службы и глава Комсомольского сельского поселения.

Пока спасатели ехали к месту ЧП, крики мальчишек услышал и возвращавшийся с работы сотрудник шлюза. Он бросился спасать детвору, но и сам оказался в ледяной воде. Из последних сил он выталкивал ребят к берегу.

- Спасатели, добравшись до места, разбили лед и на лодке доставили детей на берег. К этому моменту один из мальчиков уже был без сознания. Детей передали бригаде «скорой» помощи, которая доставила их в Калачевскую больницу, - рассказали «КП-Волгоград» в экстренных службах.

Сорок минут врачи боролись за жизнь 10-летнего мальчишки, но в сознание он так и не пришел. Его спасти не удалось. Старший мальчик сейчас находится под динамическим наблюдением в реанимации. Пока в сознании, но состояние тяжелое.

Это, к сожалению, уже не первое такое ЧП в Волгоградской области в этом году. В начале зимы трагический случай произошел в Серафимовичском районе. Там под лед провалились два брата. Их вытащил проходящий мимо мужчина, но одного из мальчишек тоже не спасли. Он также скончался в больнице.

Всего в этом году утонули уже семь человек - в основном любители подводного лова, которые проигнорировали предупреждения МЧС о том, что не стоит выходить на тонкий лед и рисковать своими жизнями.

- Все это происходит из-за того, что люди элементарно не хотят, не знают и не соблюдают правила поведения на льду. Выход на тонкий лед запрещен и опасен для жизни. Но люди, невзирая на все наши предупреждения, продолжают ездить на рыбалку, - рассказал «КП-Волгоград» государственный инспектор по маломерным судам Центра ГИМС ГУ МЧС России по Волгоградской области Валентин Нижников.

Люди, берегите себя и напоминайте детям правила поведения у воды!

ИСТОЧНИК KP.RU

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