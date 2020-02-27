«Этим дышит младенец»: в квартире волгоградцев из-за долгого потопа в кухонных шкафах поселилась плесень

Когда плесень облюбовала углы и потолок, обои отвалились от влажности, стенки кухонных шкафов покрылись черными разводами, а соседи твердят, что у них ничего не течет – что же делать? С такой проблемой в редакцию «Комсомольской правды» обратилась семья Андрияновых, проживающая на улице Космонавтов №43 в Дзержинском районе Волгограда. Их квартиру топили с октября месяца и они ничего не могли с этим поделать.

РЕБЕНОК ДЫШИТ ПЛЕСЕНЬЮ

У Светланы и Анатолия большая квартира по военной ипотеке. Он служит, а она воспитывает маленького сынишку. Переехали совсем недавно, сразу же стали обустраивать семейное гнездышко. Начали, конечно, с кухни и детской. Супруги долго выбирали гарнитур, чтобы создать уют. Радости было много, когда новую кухню, наконец, собрали. Но длилась она недолго.

- В октябре 2019 года с потолка стало течь. Сначала немного, потом сильно, - рассказывает Светлана. – Дошло до того, что стена полностью стала мокрой. Мы пошли к соседке сверху.

Молодые супруги сделали ремонт совсем недавно. Фото: герои публикации.

Разговор не получился. Женщина категорично заявила, что она не виновата. Тогда супруги обратились в управляющую компанию «Ренессанс». Приехал мастер, составил акт о происшествии: «на кухне под потолком влажные обои и плесень, остались подтеки до плитки, внутри кухонного гарнитура плесень». На основании этого документа коммунальщики выдали предписание владелице квартиры сверху. Однако та продолжала все отрицать.

- Ничего, естественно, не изменилось, у нас стена была вся мокрая. Иногда подсыхала, но потом все начиналось заново. Ребенок дышал плесенью, а это ведь опасно! После наших многочисленных жалоб перед новым годом нам перекрыли воду и написали объявление, что пока не установят, откуда течет, воду не включат, - продолжает волгоградка.

Коммунальщики проверили все квартиры и лишний раз убедились, что виновница потопа – соседка сверху. Правда, никаких мер, чтобы устранить течь, женщина не предпринимала до февраля 2020 года.

"НЕ ВИНОВАТА Я"

Чтобы разобраться в конфликте между соседями, мы поговорили с Ириной Коневой*. Она охотно объяснила ситуацию.

- Ко мне сосед снизу приходил всего один раз. Я ему объяснила, что я не слесарь, ко мне какие вопросы? У нас на всякий случай на кухне перекрыта холодная вода, мы моем посуду в кипятке, - говорит женщина.

Теперь придется делать новый, в придачу избавляться от плесени. Фото: герои публикации

По ее словам, коммунальщики не говорили ни о какой течи буквально до вечера 26 февраля, когда супруги Андрияновы в очередной раз пошли писать заявление в УК. И никакого предписания волгоградка не получала.

- Ко мне в тот день пришел мастер, мы решили на всякий случай поменять трубы. Но течи нет! – стоит на своем.

Так случилось, что в момент разговора к Ирине приехал слесарь.

- Течет шланг под раковиной. Сейчас все отодвинем и поменяем, - пообещал специалист.

Эту же информацию подтвердили в самом «Ренессансе».

- Мы проверили свои сети, они в удовлетворительном состоянии. Выяснили, что топят обратившихся жильцов соседи сверху, выдали предписание, которое никто не исполнил. Мы же не можем сами за свой счет ремонтировать чужую собственность. Но работа велась регулярно, - говорит замруководителя Оксана Антропова. - Пострадавшие жильцы могут с помощью управляющей компании составить повторный акт и сделать досудебную экспертизу, затем обратиться в суд и взыскать компенсацию за причиненный ущерб.

В итоге шланг поменяют, стена высохнет, сделается новый ремонт. Но до этого жильцы страдали целых четыре месяца. Возможно, им удастся договориться полюбовно без суда. Однако никто не хочет жить в стрессе столько времени, а подобные случаи происходят в каждом доме и никто не застрахован.

Советы дает председатель общественного совета при комитете ЖКХ и ТЭК Волгоградской области Татьяна Текучева:

- в первую очередь необходимо позвонить в аварийную службу, чтобы исключить аварию на стояке

- обратиться в управляющую компанию, которая составит акт о происшествии, в документе укажут причины и последствия затопления (он делается в течение 12 часов в момент обращения)

- если виновата УК, то она возмещает пострадавшим полный ущерб. Можно воспользоваться услугами оценщика УК или независимого эксперта

- если виноват собственник, то претензии предъявляются владельцу квартиры. Проблема решается либо добровольно, либо в судебном порядке

- для того, чтобы выйти в суд и обязать виновника потопа выплатить компенсацию, необходимо составить исковое заявление, прикрепить акт о происшествии и оценке нанесенного ущерба. Чтобы на этом этапе сэкономить на платной экспертизе, лучше опять-таки воспользоваться услугами УК. Впоследствии рассмотрения дела суд может назначить новую экспертизу, за нее заплатит та сторона, которая проиграет.

* имя героини публикации изменено согласно законодательству