Impact Hub Moscow и «Ростелеком» помогут социальным предпринимателям запустить бизнес за три месяца с нуля

Цель инициативы, которую реализует Центр поддержки социальных инноваций и предпринимательства Impact Hub Moscow, — помочь социальным предпринимателям ускорить путь развития проекта от идеи до первых продаж.

Принять участие в программе могут российские проекты, которые находятся на стадии идеи или ранней реализации и соответствуют теме одного из направлений бизнес-инкубатора:

Кандидаты, которые успешно пройдут конкурсный отбор, смогут принять участие в инкубационной программе бесплатно. Заявки принимаются до 7 апреля 2020 года включительно на сайте 90dch.ru.

Программа 90 days challenge стартует 1 июля и включает в себя двухдневный вводный семинар, работу с куратором — опытным предпринимателем, практические вебинары, индивидуальные консультации экспертов, финальную питч-сессию, возможность выиграть образовательную поездку в Европу и грант на дальнейшее развитие, а также поддержку наставника после завершения программы.

Сооснователь и директор Impact Hub Moscow Екатерина Халецкая:

«В основе методологии 90 days challenge — самые результативные и зарекомендовавшие себя практики нашего пятилетнего опыта проведения программ ускоренного развития для социального бизнеса. 71% участников акселераторов и инкубаторов Impact Hub Moscow продолжают развивать свои социальные проекты после выпуска. Сфера социального предпринимательства в России растет, расширяется тематика проектов. Мы учитывали эти факторы при разработке программы инкубатора, сделав ее более персонализированной. В 90 days challenge каждый участник сможет получить релевантные навыки и менторскую поддержку, ускорить воплощение идеи в жизнь».

Заместитель директора департамента внешних коммуникаций ПАО «Ростелеком» Юлиана Соколенко:

«Организации и проекты в социальной сфере все больше используют интернет-технологии для решения актуальных проблем как на локальном, так и глобальном уровне. Задача специальной премии “Интернет для лучшего мира” в рамках инкубатора 90 days challenge — помочь социальным предпринимателям вывести их решения на новый уровень, эффективнее использовать ресурсы для привлечения сторонников и масштабировать свою деятельность.

Бизнес-инкубатор 90 days challenge также поддерживают «Молодежный бизнес России», Фонд им. Фридриха Эберта, Центр РНО, Accenture.

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