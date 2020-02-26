Попавшие в полицию львенок и обезьяна отправятся из Волгограда в Крым

В истории спасения маленького львенка и обезьянки из рук контрабандиста на волгоградской трассе намечается хеппи-энд. Как сообщили «КП-Волгоград» в Росприроднадзоре, животных могут отправить в Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов обратился к Губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову с предложением передать льва и обезьяну зоопарку города Бахчисарай с учетом исполнения всех обязательств по их содержанию.

А маленькая обезьянка оказалась большой белоносой мартышкой. Фото Росприроднадзора.

Напомним, клетки с «малышами» обнаружили в автомобиле «Митсубиси Лансер», которую сотрудники ДПС остановили для проверки в Новониколаевском районе Волгоградской области утром 23 января. За рулем иномарки был 24-летний житель Дагестана. Документов на животных у него не было. Мол, некий знакомый попросил довести до зоопарка в Махачкале, и он согласился…

Полдня львенок и обезьянка провели в отделении полиции, пока решали их дальнейшую судьбу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/756516" frameborder="0"></iframe> Приключения белоносой обезьянки в полиции.Видео: ГУ МВД по Волгорадской области.

За помощью полицейские обратились в Межрегиональное Управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям.

- 24 января во животных доставили в ГБУ «Волгоградская городская станция по борьбе с болезнями животных». Там льва и обезьяну обследовали опытные специалисты. Установлено, что животные относятся к видам лев (Panthera leo Linnaeus) и большая белоносая мартышка (Cercopithecus nictitans) и попадают под действие Конвенции СИТЕС (II приложение). Выяснилось, что средство электронной маркировки имеется только у обезьяны, при этом указанный на нем идентификационный номер не зарегистрирован в международной базе данных. У льва средств электронной маркировки не найдено, - сообщают в Росприроднадзоре.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/756518" frameborder="0"></iframe> Как африканского льва забрали в райотдел в Волгоградской глубинке.Видео: ГУ МВД по Волгорадской области

В Волгоградской области нет приютов, которые смогли бы принять диких животных, поэтому стали искать им новое место жительства. Помощь предложили из Крыма.

Сейчас готовится заключение научного органа СИТЕС в России, на основании которого Росприроднадзор примет решение о передаче на временное хранение или содержание (в зависимости от текущего статуса животных) в зоопарк города Бахчисарай, а может быть и в другое учреждение.