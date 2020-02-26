Воспитавшая 19 детей семья погорельцев мечтает о новом доме

Семью Семеновых из хутора Соколов в Чернышковском районе знали все местные: супруги родили трех детей и взяли на воспитание 16 приемных. Еще 6 мальчиков и девочек прожили у многодетных родителей некоторое время, но не срослось. Сейчас под опекой Александра и Надежды - пятеро детдомовцев. В их семейном очаге всегда было тепло и уютно, царила дружеская атмосфера. Уже выросшие дети с радостью собирались под родной крышей. Но 20 февраля случилась беда: их жилье полностью сгорело.

ЗАМКНУЛО ПРОВОДКУ

В то утро ничто не предвещало беды. Супруги Семеновы отправили четверых приемных детей в школу, глава семейства Александр вместе с дочкой поехал в район за продуктами, а Надежда осталась с полуторагодовалой внучкой. Что-то щелкнуло, запахло дымом. Женщина вовремя почувствовала неладное и бросилась с малышкой на улицу. Кирпичный дом площадью сто метров полностью охватил огонь. Все честно нажитое уничтожало пламя.

Селяне бросились на подмогу. Уже через несколько минут кто-то вызвал спасателей. К этому времени огонь перебросился на пристроенную сорокаметровую кухню, соединенную с домом большим коридором. Уже в 11:44 пожарные затушили очаг возгорания, но за это недолгое время родительский дом полностью выгорел.

Фото: Андрей Интингенов.

- Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электрической проводки в электрическом щите, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

ОСТАЛИСЬ БЕЗ КРЫШИ

За сухими сводками спасателей – целая трагедия. Супруги до сих пор не могут поверить в случившееся, ведь они остались без крыши над головой с пятью детьми и маленькой внучкой. А еще у них огромное хозяйство – около тридцати голов крупнорогатого скота.

- Родители сейчас переехали в соседний дом. Хозяева сейчас на севере, разрешили там пожить, заодно присмотреть, - рассказал 24-летний сын Андрей Интингенов.

Парень работает в общественной организации «Центр Успеха». С помощью соцсетей коллеги помогли распространить информацию с просьбой поддержать погорельцев. Нужны не только деньги, но и простые вещи: от столовых ложек до бытовой техники.

- У нас очень дружная семья. Мама никогда не разделял своих и приемных. Она нас любила и любит, помогает. Многие думают, что под опеку берут ради денег, но это не так. Родители зарабатывают фермерством, нас кормили и обували на свои средства, а опекунские копили. Когда я уехал учиться, родители отдали мне дали более трехсот тысяч рублей, полученных от государства. Вот такие хорошие люди, - говорит сын.

Фото: Андрей Интингенов.

По его словам, Семеновы обеспечили первым вкладом каждого, кого взяли в свою семью. Уже выросшие дети часто приезжали помогать сажать картошку и по хозяйству. А теперь и некуда.

- Нам предложили дом в Соколове, ведь переезжать в другое место с таким хозяйством – нереально. Но там требуется очень много вложений. Сейчас мы рассматриваем несколько вариантов, даже строительство с нуля, - рассказал Андрей.

В администрации Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского района охотно прокомментировали ситуацию.

- Эту семью мы знаем, характеризуется положительно. Возле администрации мы поставили урну для сбора средств. Помогают материально местные жители, кто чем может, - рассказали «Комсомолке».

Правда, построить дом власти вряд ли помогут. Семеновым могут выплатить максимум 50 тысяч рублей. Поэтому сын Андрей организовал сбор средств и вещей. По вопросам обращаться по телефону: 89370853774.