2020-02-26T10:23:00+03:00
Общество

Компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» налаживает партнерские отношения с крупнейшими вузами Волгоградской области

В феврале промплощадку посетили ученые технического университета
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Фото: ЕХВКФото: ЕХВК
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Площадка строительства Гремячинского горно-обогатительного комбината в Котельниковском районе Волгоградской области стала объектом пристального внимания научного, образовательного и производственно-технического сообщества региона.

Строящийся в Котельниковском районе промышленный комплекс по добыче и переработке калийных солей Гремячинского месторождения - уникальный в новейшей истории России прецедент строительства предприятия такого масштаба с нуля. Еще на этапе проектирования в строящееся предприятие были заложены современные инженерные и экологические технологии.

Поэтому Гремячинский горно-обогатительный комбинат стал центром притяжения крупнейших научных и образовательных учреждений региона. В феврале промплощадку ГОКа посетили ученые Института архитектуры и строительства Волгоградского государственного технического университета (ИАиС ВолгГТУ) - заместитель директора по научной работе Олег Бурлаченко, декан факультета строительства и ЖКХ Владимир Поляков и доцент кафедры СКОиНС Александр Голиков.

Фото: ЕХВК

Фото: ЕХВК

Исполнительный директор Евгений Сахаров и главный инженер ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» Илья Поляков познакомили представителей текущим этапом реализации масштабного инвестиционного проекта освоения Гремячинского месторождения, дали исчерпывающие сведения о нынешней, завершающей стадии строительства комбината и о принципах его производства

Руководители предприятия обсудили с представителями института вопросы взаимодействия в подготовке кадров для будущего производства. Большое внимание на встрече производственников и ученых было уделено возможности привлечь интеллектуальные мощности института к совершенствованию методов производства. Предприятию интересны разработки в сфере обследования металлоконструкций, экологии, дизайна территории комбината и близлежащих населенных пунктов.

«Нет сомнения, что партнерство науки и практики в лице одного из самых уважаемых и престижных научно-образовательных учреждений региона и современного предприятия станет началом нового этапа сотрудничества науки и практики в регионе, - отметил Евгений Сахаров. – Мы будем рады видеть выпускников института в составе коллектива и готовы оказать всяческое содействие процессу подготовки высококлассных специалистов».

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