Отец, воспитывающий в одиночку особенного ребенка: Хочу, чтобы бывшая жена общалась с сыном

Рождение ребенка – это всегда счастье. Но для семьи Анисимовых появление «солнечного» малыша Мишеньки изменило все: мама отказалась от сына, оставив все заботы на отце Евгении. С какими трудностями сталкивается папа-одиночка, а главное – как он с ними справляется и какие советы может дать родителям особенных детей, узнала «Комсомолка».

СТРАШНЫЙ ДИАГНОЗ

Первая сильная любовь, ради которой Евгений изменил свою жизни, случилась в 2013-ом. Они с Ольгой* идеально подходили друг другу. Молодая, красивая пара, как и многие, мечтала о хорошей жизни в столице. И их планы осуществились. Через пару лет влюбленные сыграли свадьбу и решили устраивать свое будущее в Москве. Женя тогда нашел приличную должность главного энергетика на известном предприятии, жена работала логопедом. Денег хватало на съемную квартиру, путешествия, приятные вечера в кафе, кино, случались новые знакомства, эмоции. Будни пестрили яркими событиями, но…

- Чего-то не хватало. Чтобы кто-то, сын или дочка, встречал меня после работы. Мы всерьез задумались о детях, - вспоминает сейчас Евгений.

tyz1935 Волгоградец Евгений Анисимов когда-то мечтал о крепкой семье, но стал отцом-одиночкой.

Счастливый рассказ о том безоблачном прошлом, когда родители с нетерпением ждали первенца, покупали милые вещи, выбирали цвет кроватки и, самое главное – имя для своего малыша, обрывается 28 августа. В тот день Анисимовы поехали на партнерские роды. Евгений, как чуткий и понимающий муж, делал все, чтобы поддержать любимую. Это были очень трудные часы, которые супруги преодолели вместе. Но как только младенец появился на свет, все рухнуло. Расписанное поминутно радужное будущее разбила вдребезги одна-единственная фраза:

tyz1935 Волгоградец Евгений Анисимов увлекается спортом и собирает на забегах средства для детей с синдромом Дауна.

- У вашего сына подозрение на синдром Дауна, - наконец, сказала акушерка.

ПРЕДАТЕЛЬСТВО

Отец не поверил своим ушам. Он стоял ошарашенный, смотрел на жену и знал в тот момент лишь одно: нужно держаться вместе и поддержать супругу. Еще в родильном зале так и сказал:

- Наш, воспитаем.

Оля тогда была очень ему благодарна за это. Спустя некоторое время Евгений взял Мишку на руки и понял – это любовь. Даже если диагноз и подтвердится (а его делали пять дней), он всегда будет рядом с сыном, всегда будет защищать его. А уж если отец такое испытывает, то мама и подавно не откажется.

Выйдя из роддома и осознав все, что обрушилось на их семью, Женя расплакался. Внутри было много разных чувств, и тут, вдали от жены, можно было не прятать их, «сдуться», как говорит герой.

- Мы делали все скрининги, все обследования, поэтому ничего плохого не ожидали. Мы оба здоровы, в семье никто не болеет. Мы не были готовы к такой ситуации, - признается теперь отец-одиночка. – Самая большая сложность, как я думал, будет в том, что я не смогу правильно держать малыша, купать его и так далее. И уже настроился работать с утра до ночи, чтобы обеспечивать свою семью.

Евгений был уверен, что все наперед распланировал: у него профессиональный рост, жена в декрете, сын будет расти. А после страшной новости не знал, куда себя деть. Чтобы не сойти с ума от ожиданий и переживаний, читал много о синдроме Дауна, пытался уложить все это в своей голове, представить теперь уже новое будущее.

tyz1935 У волгоградца родился особенный ребенок, которого он воспитывает в одиночку.

Раздрай был и в душе Ольги. Она, находясь в роддоме, присылала тревожные сообщения, что «не готова к такому материнству».

- Честно, надежда была до последнего, что это просто ошибка. Ведь всегда думаешь, что такое бывает в других семьях, а у нас никогда не случиться. Я продолжал поддерживать жену всеми способами.

Через несколько дней Мишеньку перевели в другую больницу с послеродовой пневмонией, а Оля вернулась домой. Почему так? Тогда, Евгений не придал этому значения. Он ездил к сынишке, учился менять памперсы. А еще давал малышу возможность чувствовать, что он не один, не брошен.

tyz1935 Волгоградец Евгений Анисимов очень счастлив, что стал отцом особенного малыша.

- Там было 42 младенца. Медсестра – не родительские руки. Тогда я впервые представил, как тяжело детям без маминой и папиной любви в детдоме. Любому ребенку нужна забота.

А когда синдром Дауна все же подтвердили, он понял: супруга решила отказаться от ребенка. Они долго и много разговаривали. Он слышал в ответ, что такие дети – это потухшие глаза родителей, это крест на всей их жизни, что малышу будет лучше в интернате…

И жена ушла.

- А я принял решение, что несу ответственность за сына. Впереди было много трудностей: переезд в Волгоград к моей маме, развод, воспитание Мишки.

Несмотря на всю боль, на бывшую супругу Евгений не держит обиду, хоть и пришлось лишить ее родительских прав и требовать с нее алименты. К сожалению, мама с того момента и сих пор ни разу не видела своего «солнечного» Мишку.

ОТЦОВСКАЯ ЛЮБОВЬ

- Скоро моему Мишке будет полтора годика! – гордится сегодня Евгений.

С момента выписки из больницы и по сей день они – единое целое. Отец-одиночка чуть больше года был в декрете. Все это время вместе с бабушкой растил своего домашнего Мишеньку. Сейчас устроился на работу. Уход за малышом требует немало средств, хотя мир не без добрых людей: многие помогают.

tyz1935 Первая прогулка отца из Волгограда с сыном.

Малышу показано плавание. Плавательный клуб «Аквазнайка», где активно занимается Миша, иногда дарит бесплатные занятия. А однажды неравнодушная мамочка (посетительница бассейна) организовывала благотворительную акцию и на вырученные средства подарила Анисимову-младшему абонемент. Молодой родитель водит сынишку в «Общество помощи детям имени Выготского», также совершенно бесплатно. Помогают развитию в центрах «Моя кровинушка» и «Нейро». А еще Миша пьет самое настоящее грудное молоко от «Молочной мамы».

tyz1935 Мишенька из Волгограда занимается плаванием.

- Благодаря людям, которые там работают, мой Мишка очень многое умеет. Конечно, идет отставание, но я горд его успехами и стараюсь не переживать лишний раз, ведь мой эмоциональный настрой очень важен. Миша произносит разные звуки, узнает себя в зеркале, встает возле дивана, делает несколько шагов, но сам не ходит – боится. Гуляет за ручку, хотя и ищет опору. Еще он уже реагирует на чужих людей, идентифицирует родных, активно возмущается, если не нравится.

tyz1935 Отец-одиночка из Волгограда воспитывает особенного ребенка.

Евгений очень радуется, что у сына есть психическая реакция.

- Миша садится сам, хорошо ползает, любит играться с детским телефоном, - продолжает самый знаменитый папа Волгограда. И нежно добавляет: - Я очень люблю сына. Возвращаюсь домой, а он тянется на руки и не хочет меня отпускать.

Самое главное, что получил Евгений – это любовь сына. Но впереди еще очень много работы. Не только над физическим здоровьем Миши, но и над его психическим состоянием. Он признается: хотел бы, чтобы Ольга восстановила отношения с ребенком. И в суде это озвучивал, но пока мама не отреагировала.

tyz1935 Восемь месяцев назад появился на свет мой сын! Мишенька!!Счастье есть, друзья!! С восьмым месяцем!!! Его улыбка и смех дорогого стоит!

- Когда решается судьба человека, тем более своей кровинушки, нельзя поступать иначе. Самое главное – быть человечным. Нельзя давать слабину. Я говорю по своему опыту, что убегать от проблемы – не самое лучшее решение. Я сейчас не знаю, что будет у нас с Мишей в будущем, но я счастлив тому, что имею в настоящем, - такой глубокий совет дает Евгений тем родителям, которые столкнутся с особенными малышами и будут стоять перед выбором.

*Имя героини изменено согласно законодательству.