2020-02-25T14:34:23+03:00
Общество

«Ростелеком» представляет интеллектуальную ИТ-систему подбора персонала IQHR

«Ростелеком» в партнерстве с дочерней компанией «Айкумен ИБС» разработал и внедрил собственную интеллектуальную ИТ-систему подбора персонала IQHR
Поделиться:
Изменить размер текста:

. Одноименное мобильное приложение позволяет работать в системе дистанционно — в любом месте, где есть интернет.

К разработке собственной ИТ-системы поиска кандидатов (ATS[1]) в «Ростелекоме» приступили в 2018 году. Главная задача проекта — создание эффективного ИТ-решения по автоматизации процессов подбора персонала, как в головной компании, так и в десятках дочерних и зависимых обществ. Всего в группе компаний «Ростелеком» работает около 120 тысяч человек.

.

.

Основные возможности системы IQHR:

Старший вице-президент по организационному развитию и управлению персоналом «Ростелекома» Галина Рысакова:

«Ранее в группе “Ростелеком” использовалось несколько решений по управлению подбором персонала от разных вендоров. В 2018 году мы пришли к пониманию, что готовы систематизировать накопленный опыт, экспертизу и представления о том, как можно повысить эффективность управления рекрутментом, и в итоге приступили к разработке собственной ATS. Нам удалось создать гибкую, развивающуюся, удобную всем категориям пользователей систему, в которой в настоящее время уже ведется подбор персонала для “Ростелекома” и его дочерних компаний».

Система IQHR может быть адаптирована под требования компаний практически любой отрасли и любого масштаба.

.

.

Руководитель проекта разработки IQHR блока по организационному развитию и управлению персоналом «Ростелекома» Светлана Родионова:

«Наше решение IQHR охватывает полный цикл процесса поиска нужного сотрудника — начиная с заведения заявки на подбор и заканчивая предложением о работе. Все операции прозрачны для участников на всех этапах. В системе формируется уникальная база данных, анализ которой поможет дальнейшему развитию IQHR. Наша разработка способна стать надежным ИТ-помощником для HR-блоков компаний, повышая скорость и эффективность поиска лучших сотрудников».

Реклама.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Волгоградской области семь школ еще закрыты на карантин по гриппу
В Волгограде гендиректора завода будут судить за плавку металла в небезопасных печах
Волгоградцы выиграли 74 президентских гранта на 76,6 миллионов рублей
Обменял, потом передумал: волгоградец угнал свою проданную машину
Под Волгоградом сотрудница банка украла полмиллиона с чужой страховки
Волгоградцы накопили на банковских счетах 282 миллиарда рублей
В Волгограде у больницы на улице Землячки сделают новые остановки и парковки
Стали известны расписание и цена билетов на поезд из Волгограда в Симферополь
В Волгограде в столкновении двух иномарок погиб водитель
Снег и ветер: МЧС предупреждает волгоградцев о непогоде
Волгоградцы сняли видеоклип о брошенных и забытых троллейбусах
Елена Исинбаева сменила шест на винтовку и коньки
Пожар в высотке Волгограда: мужчина в больнице, 20 человек эвакуировали
Волгоградские пенсионеры в среднем получают по 14 тысяч рублей
«Ротор» подарил волгоградцам на 23 февраля победу над «Родиной»
Под Волгоградом два рецидивиста украли ювелирные украшения и медали прадеда соседки
В жуткой аварии на юге Волгограда погибли два молодых парня
С 1 марта в Волгограде заблокируют неподтвержденные транспортные карты льготников
Волгоградцу за сбыт наркотиков грозит 20 лет колонии
За укус мастифа волгоградец отсудил у хозяйки 40 тысяч рублей
Эксперты прогнозируют рост зарплат в Волгоградской области почти на 4%
В Волгоградской области построят 64 километра дорог