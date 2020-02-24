2020-02-25T10:16:00+03:00
Общество

Журналисты Юга России представили на конкурс СМИ «Вместе в цифровое будущее» более 300 работ

Более трехсот работ поступило от журналистов и блогеров Южного и Северо-Кавказского федеральных округов на IX конкурс «Вместе в цифровое будущее».
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Конкурс организован «Ростелекомом» в партнерстве с корпорацией NEC – АО «НЭК Нева Коммуникационные Системы». Юбилейной трехсотой работой стала статья «Что в черном ящике?» журналиста из Северной Осетии Мадины Макоевой. Это рассказ о молодых ученых из Северо-Осетинского госуниверситета, работающих над запуском кластера, который будет интегрирован в структуру Объединенного института ядерных исследований и станет частью коллайдера NICA.

Вячеслав Плеханов, директор департамента внешних коммуникаций Макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком»:

«Нас радует активная вовлеченность журналистов в тематику цифровизации. Мы видим прогресс и в качестве публикаций, и разнообразии тем. Меняется и сам конкурс: в этом году мы расширили количество номинаций. Новые технологии — темы зачастую не совсем простые для осмысления. И именно журналисты адаптируют их для массового понимания, помогают обществу более полно и эффективно интегрировать в повседневную жизнь».

Напомним, победители регионального этапа конкурса в каждой из четырех основных и трех специальных номинаций попадут в финал федерального этапа. А лучшие из лучших, по версии экспертов телеком-рынка и медийного сообщества, поедут осенью этого года в Японию в штаб-квартиру компании NEC.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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