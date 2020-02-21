Сладкие подарки от «Конфетки-Бараночки» для сильной половины человечества

Говорят, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Поэтому в праздничные дни волгоградцам непременно стоит заглянуть в народные кулинарии «Конфетки-Бараночки», где ко Дню защитника Отечества подготовили праздничный ассортимент блюд. Даже самые сильные настоящие мужчины не смогут устоять перед вкусными тортами и сладкими подарочными наборами. И для этого вовсе не обязательно быть сладкоежкой. Выражайте ваши чувства и дарите оригинальные подарки для ваших любимых, коллег и друзей.

Имбирное печенье с пряностями и сахарной глазурью в виде самолетиков, солдатиков и прочих атрибутов настоящих защитников понравятся и взрослым, и детям. Они будут отличным подарком любимому, коллегам, одноклассникам или вкусным дополнением к нему.

Торт «Мужской каприз» - для большой семьи, компании или коллектива. Медовые коржи, творожный крем, кусочки кураги, чернослива и вишневая начинка придутся по душе ценителям изысканных блюд. А украшение в стилистике 23 Февраля добавит позитива во время праздничного застолья. К тому же здесь целых 1,7 килограмма счастья!

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Любители шоколада должны оценить торт «Шоколадное чудо». Бисквит шоколадный с маком и карамелью, пропитанный кремом из сливок с вареным сгущенным молоком – это действительно кулинарное чудо. К тому же с весьма демократичной ценой.

Кап-кейк «Чёрный лес» от «Конфетки-Бараночки», украшенный символикой праздника, поможет дозировать ощущение счастья. А оно непременно будет. Ведь шоколадный кекс с вишневой начинкой и шоколадным чиз-кремом – это просто объедение.

И не забывайте, что в народной кулинарии вы можете всего за пять минут собрать все для праздничного стола - от мяса и горячих блюд до салатов, пирогов и разнообразных закусок.

Приходите за угощением и вкусными подарками для сильной половины человечества в любимую кулинарию!

Сайт: конфеткибараночки.рф

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