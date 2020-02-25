В Волгограде сделают парк «Долина» за 77 миллионов

Парк площадью 3,5 гектара появится в следующем году в новом микрорайоне «Долина» Советского района Волгограда. Начнут его делать уже этой весной. Общественная территория вошла в число приоритетных в программе «Формирование современной городской среды» на 2020 - 2021 годы. Выделят на строительство парка на улице Добрушина 77 миллионов рублей. Администрация города уже объявила аукцион, определиться с подрядчиком должны к 5 марта.

Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на документы, заказчиком выступило МБУ «ЖКХ Советского района Волгограда». В 2020 году на новый парк выделят 25 миллионов рублей, в 2021 – еще 52 миллиона. Срок окончания работ – 30 октября 2021 года.

ЙОГА, СНОУБОРД И ГОРНЫЕ ЛЫЖИ

В парке рядом с новой школой появятся детские и спортплощадки с резиновым покрытием, еще один детский городок установят на песке. Сделают качели для детей и отдельно для взрослых. Для молодежи задумали скейт-парк и площадку для воркаута. Более 0,7 гектара парка займут вымощенные плиткой пешеходные дорожки, рядом с которыми будут асфальтовые велодорожки. А большую часть территории - 2,3 гектара - застелют рулонным газоном.

Из новомодного в парке появятся LED светильники, площадка для занятия йогой и солнечных ванн и открытый амфитеатр, где будут проходить лекции, концерты и кинопоказы. А еще здесь построят трассу для горного велосипеда, а также для катания на лыжах и сноуборде.

Для любителей животных в «Долине» обустроят площадку для выгула собак, предусмотрели и павильон с туалетами для самих отдыхающих.

Часть имеющихся деревьев и кустарников вырубят, 46 оставят. А рядом высадят более ста деревьев-крупномеров и более 500 кустарников. Выбор сделали в пользу хвойных: украсят парк 28 крымских сосен высотой 4-5 метров, 20 семиметровых обыкновенных елей и 8 сербских. Высаживать их будут с комом земли. Также украсят парк 5 рябин, 15 черемух, 11 березок, 25 плакучих ив и множество кустарников, в том числе 60 кустов можжевельника, 450 -пузыреплодника, 10 – спиреи и 16 - форзиции.