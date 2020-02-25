2020-02-25T11:37:17+03:00
Происшествия

В Волгограде сильный ветер валит деревья и рвет провода

В центре Волгограда акация упала на дорогую иномарку [фото]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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На дорогую иномарку приземлилась вырванная с корнем ветром старая акация.На дорогую иномарку приземлилась вырванная с корнем ветром старая акация.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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С утра 25 февраля в Волгограде сильный ветер валит деревья и обрывает провода. МЧС объявило предупреждение. Разбушевавшаяся стихия уже натворила бед. В Дзержинском районе на улице Тургенева упавшее дерево оборвало провода. В центре Волгограда штормовой ветер с корнем вырвал из земли огромную акацию. Дерево перегородило дорогу на улице Ленина и упало прямо на дорогую иномарку, припаркованную рядом с домом на улице Советской, 8. Как сообщает «КП-Волгоград», у Mitsubishi из Краснодарского края повреждены стойка, капот, крыло, разбито стекло. Коммунальщики оперативно вывезли упавшее дерево.

Повреждены стойка, капот, крыло, разбито стекло. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Повреждены стойка, капот, крыло, разбито стекло.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Соцсети пестрят сообщениями о многочисленных случаях падений деревьев от жителей Волгограда и Волжского. много деревьев повалено во дворах. По прогнозу синоптиков, такая погода продержится весь день 25 февраля. Штормовой ветер в Волгограде и области будет бушевать на скорости до 17-22 метров в секунду. Снег, мокрый снег, снег с дождем, дождь будут сменять друг друга в течение дня.

Коммунальщики оперативно разгребают последствия. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Коммунальщики оперативно разгребают последствия.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Сотрудники дорожных и коммунальных служб совместно с управляющими компаниями собирают и вывозят поломанные ветви и сухостойные деревья. Службам поставлена задача в течение нескольких часов ликвидировать последствия шквалистого ветра, - прокомментировали «КП-Волгоград» в мэрии.

В главном управлении МЧС волгоградцам рекомендуют не оставлять машины под деревьями, рекламными щитами и прочими хлипкими конструкциями. А если обнаружите обрыв проводов – не подходите к месту ЧП и сразу звоните 8-800-100-70-60.

ИСТОЧНИК KP.RU

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