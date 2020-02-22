Лёд слишком тонкий: на волгоградских водоемах погибли семь рыбаков

Эта зима не балует волгоградцев ни снегом, ни морозами. Волга так и не встала. На всех без исключения водоемах Волгоградской области лед очень тонкий, имеет рыхлую структуру даже в тех местах, где, казалось бы, он достаточно прочный. Находиться на таком льду опасно для жизни. Но любителей подледного лова это не останавливает. Что и подтверждают трагедии с рыбаками - с начала 2020 года на водоемах в Волгограде, Волжском, Городищенском и Светлоярском районах погибли уже семь человек. Для сравнения, прошлой зимой – ни одного.

Все погибшие – любители подледного лова. И все трагедии случились в тех местах, где выход на лед запрещен. Последнее ЧП произошло буквально на днях. 19 февраля тесть и зять из Светлоярского района не вернулись с зимней рыбалки. Они провалились в полынью и утонули в заливе Волги неподалеку от Райгорода.

Помимо рыбаков, в начале зимы в Серафимовичском районе погиб ребенок. Оставшись без присмотра взрослых, два брата играли и провалились под лед. Проходящий мимо мужчина вытащил их. Но один мальчик потом все же умер в больнице. Второй ребенок после реанимации остался жив.

Спасатели уверены, что гибели людей можно было бы избежать.

- Все это происходит из-за того, что люди элементарно не хотят, не знают и не соблюдают правила поведения на льду. Выход на тонкий лед запрещен и опасен для жизни. Но люди, невзирая на все наши предупреждения, продолжают ездить на рыбалку, - рассказал «КП-Волгоград» государственный инспектор по маломерным судам Центра ГИМС ГУ МЧС России по Волгоградской области Валентин Нижников.

Все несчастные случаи на водоемах этой зимой произошли по вине самих горе-рыболовов. Так что хотите жить – забудьте о зимней рыбалке в этом сезоне.

ПРАВИЛА СПАСЕНИЯ НА ЛЬДУ

Есть четкие правила при выходе на лёд, которые нужно соблюдать.

- Минимальная толщина льда должна быть не менее 8 – 10 сантиметров. Он должен быть сплошной структуры и темно-зеленого цвета. Это для нахождения на льду одного (!) человека, а не группы рыбаков, - предупреждает инспектор.

1. Во время подледного лова нельзя бурить много лунок вокруг себя. Минимальное расстояние между двумя лунками должно быть не менее 7 метров.

2. Надо знать основные правила спасения провалившего под лёд.

- Как показывает практика, когда гибнут два и более человека, под лёд сначала проваливается один из них. А второй, не зная, что делать, бросается на помощь и погибает вместе с ним. Так было в Городищенском районе на пруду, скорее всего, то же произошло у Райгорода, - отмечает Валентин Нижников.

Сначала нужно трезво оценить ситуацию и только потом что-то делать. Если действовать грамотно, то шансы на спасение велики.

Если вы провалились, нужно снять с себя верхнюю одежду, которая при намокании тянет на дно. Затем, опираясь руками на кромку льда, постараться выползти на лед и ползком двигаться к берегу. Если до берега недалеко и лед тонкий, можно попытаться ломая кромку, пробираться в сторону земли.

Если вы увидели, что кто-то провалился и лед тонкий, в первую очередь нужно лечь, чтобы уменьшить давление. И только потом попытаться помочь. Для этого каждому рыбаку спасатели рекомендуют иметь в арсенале веревку длиной – 15- 20 метров с грузом на конце. Кидаете ее провалившемуся человеку и вытягиваете. В большинстве случаев это срабатывает, человек остается живой.

Выбравшись на берег, нужно снять мокрую одежду, хорошо растереться, чтобы не получить переохлаждение.

- На все про все у вас есть максимум 9 - 10 минут. Потом находящийся в холодной воде человек погибает от переохлаждения, - предупреждают инспекторы ГИМС.

3. Главное правило - не выходить на тонкий лед, особенно в запрещенных местах, где висят предупреждающие об опасности аншлаги.

Впереди праздники, как бы ни хотелось половить рыбку, помните - рыбалка опасна для жизни.