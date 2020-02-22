В Волгограде прошел студенческий фестиваль спорта прошел студенческий фестиваль спорта

Завершились соревнования отборочного этапа Южного Федерального округа IX фестиваля студентов медицинских и фармацевтических вузов России «Физическая культура и спорт — вторая профессия врача». Главными площадками для состязаний стали спортивные залы Волгоградского госмедуниверситета, как принимающей гостей стороны, в том числе и бассейн физкультурно-оздоровительного комплекса «Волгомед». Часть соревнований прошли в манеже ВГАФК.

В течение двух дней 174 участника фестиваля – спортсмены из медицинских вузов Астрахани, Волгограда Ростова-на-Дону и Краснодара боролись за победу и выход в финал, который пройдет в апреле. Соревнования прошли по 10 видам спорта: волейбол и баскетбол, бадминтон и настольный теннис, гиревой спорт и плавание, игра в шахматы и в дартс, троеборье ГТО и мини-футбол.

Студенты соревновались в беге. Фото: архив ВолгГМУ

Заведующий кафедрой физической культуры и здоровья ВолгГМУ, советник при ректорате ВолгГМУ, профессор Виктор Борисович Мандриков рассказал про прошедший спортивный праздник.

«Волгоградский медицинский университет уже в девятый раз принимает посланцев медицинских и фармацевтических вузов Южного Федерального округа. Во всех 8 федеральных округах проходят аналогичные соревнования, в которых участвует 49 медицинских и фармацевтических вузов России. С каждым годом ширится число участников, расширяется сам спектр соревнований... Всего участников фестиваля более 250 человек – вместе с волонтерами, судьями, тренерами, преподавателями и болельщиками. А финальные соревнования, которые пройдут в Ставрополе и в Краснодаре, соберут более 1200 человек», - поделился Виктор Борисович.

Соревнования по баскетболу. Фото: архив ВолгГМУ

В соревнованиях отборочного этапа могли не участвовать команды, которые будут принимать финалистов, так как они автоматически попали в завершающий этап, поэтому ставропольцы воспользовались этой возможностью и «пропустили» этот этап, а вот некоторые команды Кубанского медуниверситета приехали «размяться» и даже в настольном теннисе смогли всех обыграть. Все будущие медики – спортсмены медвузов ЮФО показали очень высокий уровень подготовки, что не может не радовать.

Бадминтон. Фото: архив ВолгГМУ

«Лозунг фестиваля «Физическая культура и спорт – вторая профессия врача». Но фактически это не лозунг, и даже не девиз, а образ жизни специалистов, которые должны формировать здоровье людей, и сами быть здоровыми», - отмечает В.Б. Мандриков.

Итак, состязания отборочного этапа позади, каковы же итоги прошедших соревнований, кто стал победителем, кто вышел в финал. С радостью и гордостью за волгоградцев можно поздравить лидера в общекомандном зачете – Волгоградский государственный медицинский университет. На его счету больше всего побед в различных видах соревнованиях: волейбол (юноши и девушки), баскетбол (девушки), многоборье ГТО, плавание, дартс, бадминтон. Именно эти команды, а также волгоградские теннисисты, хоть и занявшие второе место, поедут бороться за кубок в финале. По остальным видам победителями стали: мини-футбол – Астраханский ГМУ, баскетбол (юноши) – Ростовский ГМУ, настольный теннис – Кубанский ГМУ (который шел вне зачета, тем не менее - победил).

Плавание. Фото: архив ВолгГМУ

Также в рамках фестиваля прошел круглый стол по вопросам развития физической культуры и спорта в студенческой среде.

В фестивале спорта со стороны ВолгГМУ принимали участие представители студенческого спортивного клуба «Импульс». Всего их более 80 участников различных команд по видам спорта. Ребята усиленно тренируются и ведут здоровый образ жизни. А как они готовились к соревнованиям, что смогли не только достойно выступить, но и завоевать 1 место и взять кубок победителя, рассказала председатель студенческого спортивного клуба «Импульс», студентка ВолгГМУ Виктория Катренко:

«Подготовка к участию в фестивале спорта проходила достаточно долго. Спортсмены готовились к соревнованиям в течение всего года. Для нас этот фестиваль – очень важное мероприятие, которое входит в план всех мероприятий Минздрава России. Поэтому мы должны выкладываться по полной и выступать очень хорошо. По поводу волонтерского и танцевального блоков, а также судейской коллегии, то подготовка шла с декабря 2019 года, то есть в течение двух месяцев».

Действительно, волгоградские будущие медики показали высокий уровень спортивной подготовки. Хотя и есть ещё над чем поработать, а главное – есть где. В университете для этого созданы очень хорошие условия.

Дартс. Фото: архив ВолгГМУ

«Администрация нашего вуза прикладывает все усилия для поддержания нашим студенчеством здорового образа жизни. У нас создана хорошая материально-техническая база. Большая часть соревнований, открытие и закрытие фестиваля проходили в большом игровом спортивном зале, кроме того есть еще 6 специализированных залов, физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном и двумя спортивными залами. В каждом общежитии есть тренажерный зал и зал для фитнеса. Работает 45 спортивных секций. В них и различных оздоровительных группах занимается более 1500 студентов», - с гордостью рассказал В.Б. Мандриков.

Студенты, представлявшие команду Астраханского ГМУ по мини-футболу – победителя соревнований, поедут на финальную игру в Краснодар. Там мероприятие пройдет с 22 по 26 апреля. Ребята поделились впечатлениями от города, от игры, от мероприятия:

«Честно скажу, фестиваль понравился. Волгоград – это город-герой, как мы все знаем. Мы посетили достопримечательности: Мамаев курган, Дом Павлова. Очень понравилось. Благодарны за организацию. Все было шикарно – на высшем уровне: и встреча, и прием, и отель, и питание», - отметил Яшар Ибрагимов, студент 5 курса лечебного факультета.

Продолжил разговор Амир Мамаев, студент 5 курса стоматологического факультета: «Жалко, что не приехали поиграть в мини-футбол команды из Краснодара и Ростова. Хотелось бы провести побольше матчей, но… Спасибо Волгограду, что хотя бы они не отказались. Очень хорошо играли».

«Мы не хотели обидеть сборную Волгограда. Боролись они достойно. Хорошо играли. Но первое место заняли мы!», - с гордостью отметил Яшар.

Надежда Колчина, капитан сборной команды по бадминтону Волгоградского ГМУ, клинический ординатор: «Участвую в соревнованиях не в первый раз. Не в первый раз одерживаем победу. Борьба прошла с достаточным накалом. Вырвали победу. И надеемся, что покажем такой же уровень на России».

Финальные соревнования по бадминтону будут проходить в Ставрополе с 12 по 16 апреля.

Итак, ВолгГМУ ждут в финале. В Ставрополь волгоградцы поедут бороться за победу в следующих видах соревнований: дартс, гири, баскетбол (девушки), многоборье ГТО, бадминтон. В Краснодаре ВолгГМУ надеется победить в шахматах, плавании, настольном теннисе, волейболе (юноши и девушки).

Рады за волгоградцев, поздравляем с лидерством в отборочном туре ЮФО и желаем победы в финале IX фестиваля студентов медицинских и фармацевтических вузов России «Физическая культура и спорт — вторая профессия врача».